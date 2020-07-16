«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 млрд руб.

В компании заявили, что решение принято после консультаций с РБК

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Роснефть» решила отозвать поданный в Арбитражный суд Москвы иск к РБК на 43 млрд руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя нефтяной компании. По его словам, такое решение принято по итогам консультаций с медиахолдингом.

Ранее 16 июля РБК опубликовал заявление о суде с «Роснефтью». В нем подчеркивается приверженность РБК базовым принципам журналистской этики. РБК выразил «сожаление, что публикация «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти» могла вызвать некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки по полному прекращению деятельности «Роснефти» в Венесуэле».

РБК получил иск «Роснефти» 21 мая. Поводом для иска стал заголовок опубликованной 14 мая статьи о том, что ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащий госкомпании «Росзарубежнефть», получил долю в Национальном нефтяном консорциуме, которому принадлежат активы в Венесуэле.

«Роснефть» потребовала признать не соответствующим действительности заголовок материала — «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти», а также взыскать в пользу «Роснефти» с РБК компенсацию репутационного вреда, который компания оценила в 43 млрд руб. Сумму претензий «Роснефть» объяснила «худшей динамикой» акций компании на Московской бирже после выхода публикации РБК (17:16 мск 14 мая) в сравнении с отраслевым индексом ММВБ нефти и газа.