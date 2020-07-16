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«Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК на 43 млрд руб.

В компании заявили, что решение принято после консультаций с РБК
Роснефть ROSN ₽360 +0,43% Купить
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Роснефть» решила отозвать поданный в Арбитражный суд Москвы иск к РБК на 43 млрд руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя нефтяной компании. По его словам, такое решение принято по итогам консультаций с медиахолдингом.

Ранее 16 июля РБК опубликовал заявление о суде с «Роснефтью». В нем подчеркивается приверженность РБК базовым принципам журналистской этики. РБК выразил «сожаление, что публикация «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти» могла вызвать некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки по полному прекращению деятельности «Роснефти» в Венесуэле».

РБК получил иск «Роснефти» 21 мая. Поводом для иска стал заголовок опубликованной 14 мая статьи о том, что ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащий госкомпании «Росзарубежнефть», получил долю в Национальном нефтяном консорциуме, которому принадлежат активы в Венесуэле.

Рекордный иск «Роснефти» из-за заголовка РБК. Что важно знать
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Роснефть» потребовала признать не соответствующим действительности заголовок материала — «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти», а также взыскать в пользу «Роснефти» с РБК компенсацию репутационного вреда, который компания оценила в 43 млрд руб. Сумму претензий «Роснефть» объяснила «худшей динамикой» акций компании на Московской бирже после выхода публикации РБК (17:16 мск 14 мая) в сравнении с отраслевым индексом ММВБ нефти и газа.

На следующие сутки после публикации материала заголовок статьи был изменен на «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП» в связи с тем, что редакция получила уточняющий комментарий «Роснефти». «Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который «Роснефть» смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции. Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру «Росзарубежнефти», получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт», — заявил тогда руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: иск, РБК, «Роснефть»
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