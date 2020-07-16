Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 12:31
Титов и Шнуров поспорили о выдвижении музыканта в Госдуму Политика, 18:02 Вторая волна COVID-19 не наступит: как отреагирует криптовалютный рынок Крипто, 18:00 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 18:00 СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Общество, 17:42 В Совфеде заявили об отсутствии необходимости переносить день голосования Политика, 17:38 Кремль назвал голословными обвинения Лондона в краже данных о вакцине Политика, 17:32 Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2» Политика, 17:31 В меню KFC появится куриное мясо из 3D-биопринтера Стиль, 17:31 СМИ узнали о предложенных «Локомотивом» €7 млн за игрока сборной Уругвая Спорт, 17:17 Обязанности президента ВФЛА будет исполнять Алексей Плотников Спорт, 17:15 Фондовый рынок Китая закрылся падением. Это важно для биткоина Крипто, 17:14 Серебряная пуля: как IT поможет компаниям справиться с кризисом РБК и Яндекс.Облако, 17:01 Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд Общество, 17:00 Домашний фитнес: как запустить сервис онлайн-тренировок в период пандемии Экономика инноваций, 17:00 
Общество ,  
0 

Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

В июле-июне между РБК и ОАО «НК Роснефть» был проведён ряд консультаций относительно содержания статьи под заголовком «Рязанский ЧОП стал владельцем бывшего проекта «Роснефти» в Венесуэле», опубликованной на сайте www.rbc.ru 14.05.2020 года.

Опубликованная на сайте РБК 14 мая 2020 года статья под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти», стала причиной обращения ПАО «НК «Роснефть» в суд с иском к холдингу РБК о защите деловой репутации компании.

Редакция РБК подтверждает приверженность базовым принципам журналистской этики, включая необходимость предоставления полной, проверенной и корректной информации во избежание причинения ущерба ее неполнотой и неточностью.

Редакция РБК не имела намерения поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки и после получения уточняющей информации приняла меры по изменению вышеуказанного заголовка.

Публикации, содержащие искаженную и неполную информацию, могут оказывать существенное влияние на динамику акций публичных компаний и позицию регуляторов.

РБК сожалеет, что публикация под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти» могла вызвать некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки по полному прекращению деятельности «Роснефти» в Венесуэле и передаче компанией венесуэльских активов под контроль Российской Федерации и искажающие информационный фон относительно существа уже завершенной сделки.

Редакция РБК подтверждает намерение предоставлять информацию своим читателям, в том числе акционерам «Роснефти», в соответствии с редакционными принципами — достоверно и объективно.

Генеральный директор РБК Николай Молибог

Главный редактор РБК Петр Канаев

Контакты для прессы:
Камила Маликова, пресс-служба РБК k.malikova@rbc.ru

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter