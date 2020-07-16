Заявление группы компаний РБК о суде с «Роснефтью» по иску на ₽43 млрд

В июле-июне между РБК и ОАО «НК Роснефть» был проведён ряд консультаций относительно содержания статьи под заголовком «Рязанский ЧОП стал владельцем бывшего проекта «Роснефти» в Венесуэле», опубликованной на сайте www.rbc.ru 14.05.2020 года.

Опубликованная на сайте РБК 14 мая 2020 года статья под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти», стала причиной обращения ПАО «НК «Роснефть» в суд с иском к холдингу РБК о защите деловой репутации компании.

Редакция РБК подтверждает приверженность базовым принципам журналистской этики, включая необходимость предоставления полной, проверенной и корректной информации во избежание причинения ущерба ее неполнотой и неточностью.

Редакция РБК не имела намерения поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки и после получения уточняющей информации приняла меры по изменению вышеуказанного заголовка.

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