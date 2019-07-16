Хакеры послали с российского сайта в СМИ данные половины жителей Болгарии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,78 +0,11 EUR Бирж. 70,45 -0,10 Brent 66,36 -0,44% USD Нал. 63,17 62,45 EUR Нал. 71,06 70,23 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1223 -0,0033 BTC/USD Бирж. 10 628,00 -203,00 IMOEX 2 743,49 -0,47% RTSI 1 376,65 -0,71% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Северсталь ₽1 207,46 (+15,3%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+11,98%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,76%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,3%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+11,98%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,76%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 12:45
Улицу в Уэльсе признали самой крутой в мире Общество, 14:21 Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю Общество, 14:12 В Екатеринбурге эвакуировали УрФУ из-за угрозы взрыва Общество, 14:11 В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией Политика, 14:06 Почему криптовалюты не заменят фиатные деньги: точка зрения главы Ripple Крипто, 14:05 Песков заявил о необходимости проработки возвращения конфискации в УК Общество, 14:04 Троценко купил долю в золодобывающей компании почти за $100 млн Бизнес, 14:01 В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму Общество, 14:00 В Москве задержали чиновников из-за фиктивной регистрации 190 иностранцев Общество, 13:57 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 13:57 Греф опроверг сообщения о разрыве отношений Сбербанка с «Яндексом» Бизнес, 13:55 Глава РФС Дюков объяснил срыв сроков внедрения VAR в чемпионате России Спорт, 13:44 Блокчейн-платформа Vostok сменила владельца Бизнес, 13:42 В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным Политика, 13:37
Технологии и медиа ,  
0 
Хакеры послали с российского сайта в СМИ данные половины жителей Болгарии
Киберпреступники разослали в болгарские СМИ письма, где содержались данные миллионов жителей республики. Информация была извлечена из баз Агентства по доходам. Все послания, выяснило местное МВД, отправлены с российского сайта
Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

На серверы болгарского Национального агентства по доходам (NRA), которое курирует в республике сбор налогов и социальные выплаты, была совершена хакерская атака. Об этом в эфире местного телеканала bTV заявил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов.

Речь, по его данным, идет о нападении, о котором болгарские СМИ, в том числе bTV и издание «Капитал», сообщили 15 июля. Тогда несколько редакций болгарских СМИ получили от злоумышленников анонимные письма с 57 папками, в которых содержалось более тысячи файлов с PIN-кодами, именами, адресами и информацией о доходах миллионов болгар. Подлинность этих данных журналисты «Капитала» подтвердили, обнаружив в присланном правдивые сведения о самих себе. В базе, по информации издания, содержалась как материалы десятилетней давности, так и совсем свежие сведения, занесенные в систему только в июне.

Авторы посланий, по информации болгарских СМИ, указали, что из-за утечки пострадали «более 5 млн болгар, а также иностранные граждане и компании» (население Болгарии, согласно последней переписи населения 2018 года, составляет 7 млн человек). Общий объем данных, которые оказались у хакеров, по их словам, составил примерно 21 ГБ. Из них журналисты получили чуть менее 11 ГБ. Будет ли эта информация в итоге опубликована в Сети и почему хакеры решили украсть именно эти базы, в письмах не уточнялось.

Общество
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа

Содержащиеся в папках сведения, заявляли злоумышленники, были извлечены с одного из серверов республиканского Министерства финансов. Там позже заявили, что утечка произошла при взломе серверов Национального агентства по доходам.

«Капитал» назвал произошедшее «самой масштабной утечкой личных данных граждан Болгарии». С этим согласился и глава МВД, который в беседе с bTV отметил, что, «возможно», это была первая успешная хакерская атака в республике, в результате которой было украдено много персональных данных.

Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

«Я не политический аналитик, но обычно организованные преступные группы, которые занимаются хакерскими атаками, ищут финансовую выгоду, чтобы монетизировать свои действия», — напомнил Маринов. Требовали ли хакеры в своих письмах какой-либо выкуп, он не уточнил, однако заметил, что все послания пришли с некоего российского сайта. В связи с этим, высказал гипотезу болгарский министр, хакерская атака могла быть вызвана решением республики приобрести у США за $1,25 млрд восемь истребителей Lockheed Martin F-16. Соответствующий контракт, напомнил Маринов, был одобрен 15 июля на внеочередном заседании болгарского совета министров.

Глава ведомства указал, что часть информации в базе республиканского Национального агентства по доходам была срочно обновлена. Местные власти пытаются выяснить, когда именно была произведена атака. Серверы NRA обновили, чтобы обезопасить от нового подобного нападения.

Ответственность за произошедшее пока не взяла ни одна из хакерских группировок. Анонимные послания организаторов атаки на Болгарию заканчиваются призывами к освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отмечает «Капитал».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Болгария, хакерская атака, персональные данные
Материалы по теме
Сбербанк сообщил об отсутствии информации о хакерских атаках из США
Технологии и медиа
Национальный банк Украины подвергся хакерской атаке
Технологии и медиа
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter