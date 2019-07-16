Хакеры послали с российского сайта в СМИ данные половины жителей Болгарии

Киберпреступники разослали в болгарские СМИ письма, где содержались данные миллионов жителей республики. Информация была извлечена из баз Агентства по доходам. Все послания, выяснило местное МВД, отправлены с российского сайта

Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

На серверы болгарского Национального агентства по доходам (NRA), которое курирует в республике сбор налогов и социальные выплаты, была совершена хакерская атака. Об этом в эфире местного телеканала bTV заявил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов.

Речь, по его данным, идет о нападении, о котором болгарские СМИ, в том числе bTV и издание «Капитал», сообщили 15 июля. Тогда несколько редакций болгарских СМИ получили от злоумышленников анонимные письма с 57 папками, в которых содержалось более тысячи файлов с PIN-кодами, именами, адресами и информацией о доходах миллионов болгар. Подлинность этих данных журналисты «Капитала» подтвердили, обнаружив в присланном правдивые сведения о самих себе. В базе, по информации издания, содержалась как материалы десятилетней давности, так и совсем свежие сведения, занесенные в систему только в июне.

Авторы посланий, по информации болгарских СМИ, указали, что из-за утечки пострадали «более 5 млн болгар, а также иностранные граждане и компании» (население Болгарии, согласно последней переписи населения 2018 года, составляет 7 млн человек). Общий объем данных, которые оказались у хакеров, по их словам, составил примерно 21 ГБ. Из них журналисты получили чуть менее 11 ГБ. Будет ли эта информация в итоге опубликована в Сети и почему хакеры решили украсть именно эти базы, в письмах не уточнялось.

Содержащиеся в папках сведения, заявляли злоумышленники, были извлечены с одного из серверов республиканского Министерства финансов. Там позже заявили, что утечка произошла при взломе серверов Национального агентства по доходам.