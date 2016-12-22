Лионель Месси стал самым упоминаемым в соцсетях футболистом ЧМ-2018

Следом за аргентинским форвардом идут вратарь сборной России Игорь Акинфеев и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Последний также стал самым упоминаемым за весь чемпионат футболистом в российских СМИ

Лионель Месси (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси стал самым упоминаемым в социальных медиа футболистом чемпионата мира 2018 года. Об этом свидетельствуют данные исследования информационно-аналитической системы «Медиалогия» (есть у РБК).

Компания выстраивала свой рейтинг на основании сообщений в микроблоге Twitter, социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram, видеохостинге YouTube, мессенджере Telegram, а также на форумах и в блогах.

Месси за период с 14 июня по 15 июля (в это время проводились матчи ЧМ-2018) упомянули 835 тыс. раз. Вторым по популярности футболистом чемпионата мира стал капитал российской сборной Игорь Акинфеев — его фамилия присутствовала в 782 тыс. упоминаний. Следом за ними идет капитан португальской сборной Криштиану Роналду — 773 тыс. раз.

В десятку самых популярных футболистов мундиаля-2018 вошли также нападающий сборной Египта Мохамед Салах, российский нападающий Артем Дзюба, полузащитники Александр Головин и Денис Черышев, нападающий Федор Смолов, нападающий сборной Бразилии Неймар, а также защитник сборной Хорватии Домагой Вида.

Самыми упоминаемыми за этот период в российских СМИ футболистами стали Роналду (37 тыс. сообщений), Дзюба (36,85 тыс.) и Акинфеев (30,41 тыс.).

Также «Медиалогия» выявила и самую упоминаемую сборную за весь мундиаль этого года. Ей стала команда хозяйки чемпионата — России, которая в общей сложности была упомянута в социальных медиа 2 млн раз. Следом за ней — сборная Хорватии — 1,1 млн упоминаний, и сборная Испании — 580,5 тыс. Обладательница кубка мира — сборная Франции — оказалась на четвертом месте с 501 тыс. упоминаний.

Накануне, 15 июня, прошел финальный матч чемпионата мира 2018 года. Сборные Франции и Хорватии встретились на столичном стадионе «Лужники». Победу и кубок мундиаля со счетом 4:2 одержали французы. Российская сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в серии пенальти со счетом 3:4 (в основное время счет составил 1:1). Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.