ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,84 61,86 EUR Нал. 73,57 72,45 USD Бирж. 62,30 -0,27 EUR Бирж. 72,96 -0,13 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6638,30 +286,90 IMOEX 2327,81 -0,79% RTSI 1177,12 -1,03% Brent 72,63 -3,35% DJIA 25004,62 -0,06% Nasdaq 7810,07 -0,20%
Лионель Месси стал самым упоминаемым в соцсетях футболистом ЧМ-2018
Лента новостей
ВСК объявила об отсутствии рисков ухудшения финансовой устойчивости​​ 18:12, Пресс-релизы Полезные штучки: 7 лучших приложений для путешествий 18:10, РБК Стиль и ASUS Матвиенко обязала сенаторов предоставлять справки о диспансеризации 18:07, Общество Block.one вновь привлечет финансирование: как отреагирует курс EOS 18:06, Крипто Топилин рассказал об изменениях на рынке труда после пенсионной реформы 18:04, Общество Лучшие кадры ЧМ-2018. Выбор РБК 17:52, Фотогалерея  Дзюба обошел Месси и Суареса в рейтинге лучших игроков ЧМ-2018 Sky Sports 17:47, Спорт Деловые андроиды: как человекоподобные роботы служат бизнесу 17:46, Потребрынок Концеccия как бизнес: как решить проблемы ЖКХ 17:45, РБК и Сбербанк Лионель Месси стал самым упоминаемым в соцсетях футболистом ЧМ-2018 17:34, Технологии и медиа Власти Москвы заявили об отсутствии ущерба инфраструктуре после ЧМ 17:31, Общество Казаки получили грант от мэрии Москвы на 33 млн руб. на помощь бездомным 17:26, Общество Три истории о том, как Renault создавал коммерческие автомобили 17:25, РБК и Renault Власти Москвы сообщили о 12 пострадавших при взрыве газа в кафе 17:23, Общество Минздрав сообщил о самых распространенных видах рака в России 17:18, Общество Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошим стартом» 16:54, Политика Правительство не отказалось от пересмотра балльной системы пенсий 16:54, Экономика Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 16:49, РБК и «Шелл» Пора ли продавать Bitcoin: монета стоит дороже $6,6 тыс. 16:49, Крипто Власти оценили ущерб от паводка в Забайкалье в 1 млрд руб. 16:46, Общество Рассмотрение иска Исмаилова к «Росбалту» передали в Петербург 16:43, Общество В Хельсинки завершились переговоры Путина и Трампа в формате тет-а-тет 16:30, Политика В Хельсинки прошла первая встреча Лаврова и Помпео 16:25, Политика АвтоВАЗ объяснил прекращение выпуска Lada Priora 16:21, Бизнес Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 16:13, Партнерский материал Облившего Жириновского пивом болельщика арестовали на 14 суток 16:09, Общество Спасавший детей в Таиланде дайвер не исключил обращения в суд из-за Маска 16:07, Общество Последствия сильного ливня в Волгограде. Видеообзор 16:04, Общество 
Лионель Месси стал самым упоминаемым в соцсетях футболистом ЧМ-2018
ЧМ-2018, 17:34
0
Лионель Месси стал самым упоминаемым в соцсетях футболистом ЧМ-2018
Следом за аргентинским форвардом идут вратарь сборной России Игорь Акинфеев и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Последний также стал самым упоминаемым за весь чемпионат футболистом в российских СМИ
Лионель Месси (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси стал самым упоминаемым в социальных медиа футболистом чемпионата мира 2018 года. Об этом свидетельствуют данные исследования информационно-аналитической системы «Медиалогия» (есть у РБК).

Компания выстраивала свой рейтинг на основании сообщений в микроблоге Twitter, социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram, видеохостинге YouTube, мессенджере Telegram, а также на форумах и в блогах.

Внефутбольная битва: Nike выиграл ЧМ-2018 среди спортивных брендов
Бизнес

Месси за период с 14 июня по 15 июля (в это время проводились матчи ЧМ-2018) упомянули 835 тыс. раз. Вторым по популярности футболистом чемпионата мира стал капитал российской сборной Игорь Акинфеев — его фамилия присутствовала в 782 тыс. упоминаний. Следом за ними идет капитан португальской сборной Криштиану Роналду — 773 тыс. раз.

В десятку самых популярных футболистов мундиаля-2018 вошли также нападающий сборной Египта Мохамед Салах, российский нападающий Артем Дзюба, полузащитники Александр Головин и Денис Черышев, нападающий Федор Смолов, нападающий сборной Бразилии Неймар, а также защитник сборной Хорватии Домагой Вида.

Самыми упоминаемыми за этот период в российских СМИ футболистами стали Роналду (37 тыс. сообщений), Дзюба (36,85 тыс.) и Акинфеев (30,41 тыс.).

«Это был лучший чемпионат»: что иностранные СМИ пишут о финале ЧМ-2018
Политика

Также «Медиалогия» выявила и самую упоминаемую сборную за весь мундиаль этого года. Ей стала команда хозяйки чемпионата — России, которая в общей сложности была упомянута в социальных медиа 2 млн раз. Следом за ней — сборная Хорватии — 1,1 млн упоминаний, и сборная Испании — 580,5 тыс. Обладательница кубка мира — сборная Франции — оказалась на четвертом месте с 501 тыс. упоминаний.

Церемония закрытия чемпионата мира по футболу в России. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Накануне, 15 июня, прошел финальный матч чемпионата мира 2018 года. Сборные Франции и Хорватии встретились на столичном стадионе «Лужники». Победу и кубок мундиаля со счетом 4:2 одержали французы. Российская сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в серии пенальти со счетом 3:4 (в основное время счет составил 1:1). Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Лионель Месси , футболисты , Чемпионат мира по футболу-2018
Главное
Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошим стартом» Политика
Материалы по теме
Внефутбольная битва: Nike выиграл ЧМ-2018 среди спортивных брендов Бизнес
Шесть станций метро в Париже переименовали в честь победы Франции на ЧМ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter