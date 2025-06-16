Глава «Почты России» назвал «чересчур» высокими зарплаты курьеров
Платить курьерам 200–300 тыс. руб. — это стимулировать конкуренцию за кадры на этом рынке, заявил в интервью РБК глава «Почты России» Михаил Волков.
Более правильным он назвал построение цифровой платформы для совместного использования курьеров, над чем «Почта» сейчас работает в партнерстве с другими участниками рынка. «Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. руб. для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — заявил Волков.
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У «Почты» есть своя курьерская служба, в которой работают 1600 курьеров, рассказывает он: «Мы активно развиваем это направление под отдельные виды доставок. Но мы видим дефицит кадров на рынке труда и особенно в сфере логистики. Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. руб. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация».
В «Почте» также работают более 80 тыс. почтальонов, которые помимо доставки почты из почтового отделения в пункт назначения выполняют социальную миссию. «Приносят людям долгожданные письма, важные квитанции и, конечно, пенсии — они приходят к 10 млн пожилых людей. Но одевать почтальона ярко — это лишний раз привлекать к нему внимание, а он несет наличные средства. Поэтому в ближайшее время вряд ли вы увидите почтальонов в униформе — такой вопрос мы не рассматриваем», — поделился Волков.
В марте сервис по поиску работы SuperJob оценил, что курьерам в Москве предлагают зарплату на 19% больше, чем людям с высшим образованием. Сейчас первые получают в среднем 130 тыс. руб., в то время как вторые — 105 тыс. руб. При этом, по оценке экспертов, спрос на курьеров пика еще не достиг.
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