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Общество ,  
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Россияне стали щедрее давать на чай курьерам и официантам

SuperJob: россияне стали щедрее давать на чай курьерам и официантам
Чаще всего россияне оставляют на чай в ресторанах и кафе — в среднем 350 руб., следует из опроса SuperJob. Курьеры получают на чай в среднем 150 руб.

Россияне стали щедрее на чаевые, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 23 мая по 3 июня 2025 года в 529 населенных пунктах всех округов России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем участвовали 3000 респондентов.

Россияне рассказали, где чаще всего оставляют чаевые
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Чаще всего россияне оставляют на чай в ресторанах и кафе — 75% опрошенных (каждый третий — всегда, 43% — иногда). 6 из 10 дают чаевые таксистам, 47% — курьерам, 34% — парикмахерам. Каждый третий оставляет чаевые на автозаправках и в отелях.

Чаевые горничным и носильщикам в гостиницах составляют в среднем 500 руб. (в прошлому году было 400 руб.). В кафе и ресторанах дают на чай 350 руб. (+50 руб. за год), в парикмахерских — 250 руб. (+10 руб.).

Курьеры получают на чай в среднем 150 руб. (+20 руб. за год) и столько же — таксисты (+30 руб.), сотрудникам АЗС и автомоек оставляют в среднем 120 руб. (+20 руб.).

Согласно исследованию цифрового сервиса для бизнеса «нетмонет» в начале года, самые щедрые чаевые в России оставляют на Сахалине — в среднем 551 руб., Алтае (514 руб.) и в Магаданской области (470 руб.). Москва оказалась на четвертом месте — здесь на чай дают в среднем 443 руб.

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Теги
Superjob чаевые курьеры официанты
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