Песков объяснил отказ от мобильного интернета на ПМЭФ «наглостью врага»

16 июня на ПМЭФ пройдет пленарное заседание с участием президента Путина, в тот же день из-за проведения «технических работ» участники не смогут выходить в интернет с мобильных, будет работать Wi-Fi

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В Кремле объяснили беспрецедентные меры безопасности в третий день ПМЭФ тем, что «враг действует нагло и пытается нанести урон». Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, меры безопасности и меры цифровой безопасности принимаются усиленные, можно сказать беспрецедентные.

«Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — сказал он журналистам, пояснив, что из-за этого возможны перебои с мобильным интернетом на ПМЭФ.

«Просто используйте Wi-Fi, и все у вас будет хорошо», — приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне вечером организатор форума фонд «Росконгресс» сообщил, что «в связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств».

Участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi-сетью, заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

ПМЭФ стартовал 14 июня, завершающий день форума — 17 июня. Президент Владимир Путин выступит на форуме 16 июня во время пленарного заседания, также ожидается выступление его алжирского коллеги Абдельмаджида Теббуна. На 16 июня на площадке ПМЭФ запланировано еще более 50 мероприятий.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь президента будет объемной, в ней глава государства даст детальную оценку состояния российской экономики за прошедший год, а также «очертит основные перспективы».