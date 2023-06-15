Адам Смит и Корней Чуковский: плейлист ПМЭФ от министров и бизнесменов
Глава Минфина Антон Силуанов цитирует Арсения Зверева (министр финансов СССР, был последним наркомом финансов и первым министром финансов Советского Союза), Владимира Коковцова (министр финансов Российской империи в 1904–1905 и 1906–1914 годах, председатель Совета министров Российской империи в 1911–1914-м) и Адама Смита (экономист, основатель классической политэкономии).
Вице-премьер Виктория Абрамченко читает отрывок из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери.
Министр культуры Ольга Любимова читает стихотворение Корнея Чуковского «Ленинградским детям».
Гендиректор «Газпром Медиа» Александр Жаров читает отрывок из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин читает зарисовку, сделанную дедом его жены.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов вспоминает эпиграф к повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких.