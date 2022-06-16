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«Коммерсантъ» узнал о риске заморозки выпуска процессоров Baikal

Из-за ограничений со стороны Тайваня компания «Байкал Электроникс» может приостановить выпуск серверных процессоров Baikal-S, пишет газета. Микросхемы для них производятся на тайваньской TSMC
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Байкал Электроникс», производитель российских процессоров Baikal, может заморозить проект выпуска устройств для серверных платформ Baikal-S из-за проблем с размещением заказов в Тайване, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По словам двух собеседников на рынке макроэлектроники, тайваньская TSMC, где производятся микросхемы для процессоров, отказалась заключать новые контракты.

Кроме того, сообщил источник издания, в Россию не поступают партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M.

Со слов источника газеты на российском рынке электроники, перейти на Baikal-S рассчитывал Сбербанк, «если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах», также ими интересовались другие крупные структуры.

Разработчик процессоров Baikal проведет эксперимент по их сборке в России
Технологии и медиа
Фото:BaikalElectronics / Facebook

Участники рынка, опрошенные «Коммерсантом», полагают, что «Байкал Электроникс» может отказаться от выпуска следующего поколения поцессоров для облачных вычислений в дата-центрах Baikal-S2 (в середине ноября 2021 года компания выиграла тендер Минпромторга на разработку устройств на сумму 5,64 млрд руб.). Первые партии этих чипов должны были быть готовы в 2025 году.

В «Байкал Электроникс» заявили, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».

«Байкал Электроникс» была основана в 2012 году. Как рассказывал в 2015 году ее основатель Всеволод Опанасенко, в компанию было вложено около 2 млрд руб., средства выделили акционеры (в число бенефициаров входили сам Опанасенко, ВЭБ и «Роснано»), а также Минпромторг — в рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы». В каких долях инвестировали стороны, он не уточнил.

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Разработчик процессоров «Эльбрус» перенесет их производство с Тайваня
Технологии и медиа
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В июне 2021 года «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что «Байкал Электроникс» купил российский производитель светотехнического оборудования группа «Вартон» (80% компании принадлежало совладельцу группы Astra Linux Денису Фролову). По данным газеты, «Вартон» получил более 70% акций компании, сумма сделки не раскрывалась.

Издание со ссылкой на инвестиционную стратегию «Байкал Электроникс» до 2025 года сообщает, что компания планировала выпустить сначала процессор Baikal-S (сигнальная партия вышла в декабре 2021 года), а затем другие типы чипов. До конца 2022 года она собиралась заказать у TSMC 300 тыс. процессоров, а к 2025 году увеличить этот показатель вдвое.

Тайвань присоединился к международным экономическим санкциям против России из-за военной операции на Украине. В феврале TSMC приостановила поставки полупроводников, а в июне Тайбэй запретил экспортировать в Россию и Белоруссию чипы с тактовой частотой выше 25 МГц. В связи с ограничениями компания «МЦСТ», разработчик российских процессоров «Эльбрус», начала переговоры о возможности переноса их производства с Тайваня на российский завод «Микрон» в Зеленограде. Ранее процессоры выпускала TSMC.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
микропроцессор компьютеры Тайвань чипы

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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