«Коммерсантъ» узнал о риске заморозки выпуска процессоров Baikal

Из-за ограничений со стороны Тайваня компания «Байкал Электроникс» может приостановить выпуск серверных процессоров Baikal-S, пишет газета. Микросхемы для них производятся на тайваньской TSMC

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Байкал Электроникс», производитель российских процессоров Baikal, может заморозить проект выпуска устройств для серверных платформ Baikal-S из-за проблем с размещением заказов в Тайване, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По словам двух собеседников на рынке макроэлектроники, тайваньская TSMC, где производятся микросхемы для процессоров, отказалась заключать новые контракты.

Кроме того, сообщил источник издания, в Россию не поступают партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M.

Со слов источника газеты на российском рынке электроники, перейти на Baikal-S рассчитывал Сбербанк, «если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах», также ими интересовались другие крупные структуры.

Участники рынка, опрошенные «Коммерсантом», полагают, что «Байкал Электроникс» может отказаться от выпуска следующего поколения поцессоров для облачных вычислений в дата-центрах Baikal-S2 (в середине ноября 2021 года компания выиграла тендер Минпромторга на разработку устройств на сумму 5,64 млрд руб.). Первые партии этих чипов должны были быть готовы в 2025 году.

В «Байкал Электроникс» заявили, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».

«Байкал Электроникс» была основана в 2012 году. Как рассказывал в 2015 году ее основатель Всеволод Опанасенко, в компанию было вложено около 2 млрд руб., средства выделили акционеры (в число бенефициаров входили сам Опанасенко, ВЭБ и «Роснано»), а также Минпромторг — в рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы». В каких долях инвестировали стороны, он не уточнил.

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В июне 2021 года «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что «Байкал Электроникс» купил российский производитель светотехнического оборудования группа «Вартон» (80% компании принадлежало совладельцу группы Astra Linux Денису Фролову). По данным газеты, «Вартон» получил более 70% акций компании, сумма сделки не раскрывалась.

Издание со ссылкой на инвестиционную стратегию «Байкал Электроникс» до 2025 года сообщает, что компания планировала выпустить сначала процессор Baikal-S (сигнальная партия вышла в декабре 2021 года), а затем другие типы чипов. До конца 2022 года она собиралась заказать у TSMC 300 тыс. процессоров, а к 2025 году увеличить этот показатель вдвое.

Тайвань присоединился к международным экономическим санкциям против России из-за военной операции на Украине. В феврале TSMC приостановила поставки полупроводников, а в июне Тайбэй запретил экспортировать в Россию и Белоруссию чипы с тактовой частотой выше 25 МГц. В связи с ограничениями компания «МЦСТ», разработчик российских процессоров «Эльбрус», начала переговоры о возможности переноса их производства с Тайваня на российский завод «Микрон» в Зеленограде. Ранее процессоры выпускала TSMC.