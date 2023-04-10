Сервис такси InDrive из Якутии передал бизнес в России казахской компании

Международный сервис такси InDrive на фоне санкций передал российское юрлицо в собственность казахстанской структуре. Новая команда во главе с бывшим операционным директором компании планирует перезапуститься под брендом INDELS

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Международный сервис такси InDrive (до ребрендинга в 2022 году — InDriver) передал основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» казахстанской структуре «Индэлс», следует из данных СПАРК. Под созвучным названием — INDELS — компания намерена оказывать услуги городских и международных поездок в России и СНГ и сейчас активно ищет сотрудников, рассказали РБК три источника на IT-рынке.

InDrive со штаб-квартирой в Калифорнии — это стартап, который к настоящему времени, по собственным данным, оказывает услуги в 700 городах 47 стран. Доля России в общем объеме поездок, обслуживаемых компанией, к весне 2022 года составляла около 7%, говорил основатель InDrive Арсен Томский казахстанскому изданию Tengri News.

InDrive была основана Томским в 2013 году в Якутске. Изначально компания работала как сервис такси по модели peer-to-peer (пользователь напрямую договаривается с водителем о стоимости поездки и сам назначает за нее цену): модель выросла из основанной студентами группы «Независимые водители» в соцсети «ВКонтакте» в ответ на резкое повышение цен местными службами такси из-за падения уличной температуры. За эти годы InDrive превратилась в международную компанию, которая занимает второе место среди ride-hailing-сервисов (услуги агрегаторов и каршеринга) по числу ежемесячных установок приложения в магазинах Google Play и App Store, указано на сайте InDrive. Помимо пассажирских оказывает услуги грузовых перевозок, а также курьерской доставки. Финансовые показатели и структура акционеров не раскрываются. Как утверждал Томский, в 2016-м VK (ранее — Mail.ru Group) предлагала купить 90% InDrive за $68 млн. В 2021 году в ходе очередного раунда инвестиций InDrive была оценена в $1,23 млрд: сервис привлек $150 млн от инвестиционных фондов первого эшелона — Insight Partners (стал лидирующим инвестором), Bond Capital и General Catalyst, рассказывал Томский. В России InDrive не входит в пятерку крупнейших сервисов такси, следует из исследования Аналитического центра при правительстве.

Как и когда поменялись владельцы бизнеса InDrive в России

По данным СПАРК, основное российское юрлицо компании — «Центр разработки программного обеспечения» — еще в августе 2022 года было передано некоему ООО «Софтформинг», созданному за несколько месяцев до этого. Ранее головной структурой для российской компании была кипрская Suol Innovations Ltd, которой принадлежит международный бизнес InDrive. В начале февраля 2023 года владельцем «Софтформинга» стало зарегистрированное в Казахстане товарищество с ограниченной ответственностью «Индэлс». Из выписки реестра юрлиц Казахстана следует, что «Индэлс» принадлежит бывшему операционному директору InDrive в России Марине Аржаковой и еще трем физлицам.

Из описания вакансии продуктового дизайнера «Центра разработки программного обеспечения», которую корреспондент РБК обнаружил на сервисе поиска работы «Карьерист.ру», следует, что эта компания намерена работать под брендом INDELS. Про себя она указала, что является стартапом-приложением peer-to-peer-сделок в России, имеющим аккредитацию в качестве IT-компании (эту информацию РБК подтвердил один из участников рынка).

Официально InDrive не объявляла, что прекращает работу в России. Но, по словам собеседника РБК на рынке такси, представители InDrive рассказывали, что компания формально ушла из России, локализовавшись с другими собственниками под новым брендом INDELS. Другой источник на рынке электронной коммерции говорит, что в новой команде сейчас около 200 сотрудников, она намерена развивать приложение сервиса такси, официально об организационных изменениях компания планирует объявить в конце весны.

Представитель InDrive отказался от комментариев. Связаться с представителями INDELS не удалось.

Что происходило с InDrive за последний год

После начала специальной военной операции на Украине основатель InDrive на своей странице в Facebook (принадлежит американской компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) объявил, что закрыл принадлежавший ему крупный региональный медиапортал Ykt.Ru, который работал с 1999 года. Тогда же он заявил, что доля России в основном бизнесе InDrive небольшая и продолжает снижаться, а «команда будет становиться все более международной».

В мае прошлого года Forbes со ссылкой на представителя InDrive писал, что сервис такси релоцирует часть сотрудников в Казахстан. Осенью Томский объяснял Tengri News, что, хотя по числу совершаемых поездок доля российского рынка в бизнесе компании невелика, в России, в том числе в Якутске, откуда родом Томский, находилась половина сотрудников, которые обслуживали деятельность международного стартапа. На фоне западных санкций InDrive начала их релокацию в Алма-Ату. В марте 2023-го Томский в интервью региональному изданию SakhaDay рассказывал, что компания релоцировала около 1 тыс. человек из России в Казахстан.

Он объяснял, что санкции, введенные после начала специальной военной операции, «запрещают международным компаниям держать сотрудников в России». Поэтому, по его словам, был выбор: прекратить развивать международный бизнес и работать только в России или продолжать строить глобальную компанию, которая «позитивно повлияет на жизни сотен миллионов и более людей по всему миру».

О том, что уйти с российского рынка и разделить бизнес InDrive вынудили санкции, говорит и один из собеседников РБК на IT-рынке. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что прямого запрета держать сотрудников в России у иностранных компаний нет. С другой стороны, по его оценке, в целом рынок такси подвержен санкционному влиянию из-за высокой степени технологичности. Российские сервисы пытаются выходить на зарубежные рынки, и существует возможность блокировки таких сделок, ограничения проведения транзакций или акционерного участия в капитале компаний, признает он.

Международная часть InDrive, исходя из информации на сайте компании, принадлежит Suol Innovations Ltd, которой, согласно кипрскому реестру, владеет InDriver Holdings Inc., зарегистрированная в штате Делавэр, США. В конце 2022 года компания провела ребрендинг, сменив название на InDrive вместо InDriver. Вместо основных цветов — голубого, зеленого и красного — InDrive стала использовать салатовый. Также поменялся слоган компании, теперь он звучит как People Driven («Люди рулят!»).

В 2022 году компания увеличила выручку на 88%, а по итогам 2023 года планирует выйти на безубыточность, писал Bloomberg, не приводя абсолютные показатели. Около 60% выручки компании приносит рынок Латинской Америки, а также Казахстана и Египта. За последний год InDrive вышла в том числе в Грузию, Зимбабве и Австралию.