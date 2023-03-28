ФСБ предложила дать ей доступ к геолокации и платежам пассажиров такси

Спецслужба рассчитывает получить круглосуточный доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов. В случае принятия проекта, при получении запроса служба заказа такси должна будет передать ФСБ данные в течение 10 дней

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

ФСБ рассчитывает получать доступ к данным о геолокации и данных о средствах платежа пассажиров такси во внесудебном порядке. Соответствующий проект постановления российского правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится о том, что служба заказа легкового такси будет предоставлять спецслужбе «круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов».

В случае, если агрегатор не сможет выполнить запрос ФСБ, то он должен обосновать причину невозможности предоставления данных и проинформировать службу о сроках, необходимых для выполнения запроса.

Служба заказа такси должна будет предоставить информацию ФСБ в течение десяти рабочих дней, однако при наличии в запросе пометки «срочно» — в течение трех рабочих дней.

Проект разработан для реализации закона о такси, вступающего в силу 1 сентября 2023 года. Его в конце декабря прошлого года подписал президент России Владимир Путин. Согласно ему, службы заказа легкового такси обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Закон предусматривает создание реестра служб заказа такси, реестра перевозчиков легковыми такси и регионального реестра легковых такси.

Документ также устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена «шашечками», на крыше такси должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, а в салоне — размещена карточка с информацией о перевозчике и водителе.

В том случае, если у россиянина есть непогашенная судимость и наличие более трех неоплаченных административных штрафов, работать таксистом он не сможет.