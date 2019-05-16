Дуров раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью

По мнению основателя Telegram, конкурирующий мессенджер нравится диктаторам, так как позволяет «шпионить за своими людьми». Поэтому WhatsApp, в отличие от Telegram, свободно доступен в России и Иране, добавил Дуров

Павел Дуров (Фото: Фото: Albert Gea / Reuters )

Создатель Telegram Павел Дуров написал колонку, в которой раскритиковал мессенджер WhatsApp за проблемы с безопасностью. Дуров отметил, что не любит «концентрироваться на конкурентах», но люди спрашивали его про ситуацию с WhatsApp, и он решил поделиться своими мыслями.

Он заявил, что новости об уязвимости в данном мессенджере его не удивили. Дуров напомнил, что в 2018-м стало известно об уязвимости, срабатывающей при видеозвонках в WhatsApp.

«Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая», — пишет Дуров. По его мнению, все выявленные проблемы в безопасности хорошо подходят для слежки, а также работают и выглядят очень похоже на бэкдоры (дефект алгоритма, намеренно встроенный разработчиком. — РБК).

WhatsApp не только не публикует исходный код своего мессенджера, что не дает специалистам легко проверить его на наличие бэкдоров, но и специально «запутывает» файлы своих приложений, чтобы никто не мог их изучить, пишет Дуров.