МВД поручат создать портал для жалоб на хакеров от населения Эксперты опасаются, что сайт будет взломан, а данные с него — использованы злоумышленниками

К концу 2020 года будет разработан спецресурс, через который граждане смогут пожаловаться на хакеров. Система позволит раскрывать преступления, которые сейчас не расследуют, но может сама стать источником угрозы, считают эксперты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты АНО «Цифровая экономика» (в том числе отвечает за реализацию одноименной национальной программы) одобрили концепцию единого портала, на котором граждане смогут заявить о киберпреступлении. Об этом РБК рассказали два представителя рабочей группы при АНО и подтвердил представитель последней. Создание такого ресурса указано в плане мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика».

По словам представителя АНО, планируется, что к июню этого года концепцию утвердит правительство, а прототип платформы будет создан до конца 2020 года.

Суть проекта

Как следует из концепции (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к рабочей группе), речь идет о ресурсе, который мог бы собирать информацию о киберинцидентах от граждан, юрлиц, госорганов и аккумулировать эти данные в единой системе. Ресурс будет собирать информацию об угрозах непрерывно и автоматически, он также должен будет классифицировать и приоритезировать данные. Сообщить о кибератаке можно будет по телефону, электронной почте, через мессенджер, СМС, социальные сети. Также база данных ресурса должна пополняться за счет синхронизации с существующими госсистемами: Единой биометрической системой, порталом Госуслуг, Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Использовать информацию об угрозах смогут зарегистрированные на ресурсе граждане, госорганы и юрлица. Для первых двух категорий доступ к данным будет бесплатным, для юрлиц возможно введение подписки (ее размер в концепции не указан). У спецресурса будет несколько уровней доступа: уполномоченный госслужащий (для сотрудников ведомств), доверенный партнер (для компаний — партнеров проекта), подписчик, активный гражданин. Все пользователи должны пройти верификацию, для граждан — через Единую биометрическую систему. При этом авторы концепции признают, что ресурс, предполагающий публичный доступ, будет подвергаться постоянному воздействию злоумышленников. «Поэтому техническое задание должно включать требование обеспечения безопасности самого ресурса и обрабатываемой в нем информации», — написано в документе.