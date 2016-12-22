ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,30 62,82 EUR Нал. 74,52 73,01 USD Бирж. 63,66 +0,70 EUR Бирж. 74,06 +0,73 USD ЦБ. 63,27 +0,37 EUR ЦБ. 73,48 +0,35 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7405,20 -35,50 IMOEX 2269,45 -1,10% RTSI 1124,43 -1,77% Brent 73,16 +1,15% DJIA 25089,41 -0,44% Nasdaq 7824,64 -0,38%
В России создадут единую систему мониторинга хакерских атак
Лента новостей
СМИ узнали об аресте экс-полицейского по делу об убийстве посла Карлова 19:57, Общество Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 19:55, Партнерский материал Правозащитники сообщили об аресте жительницы Калининграда за госизмену 19:53, Политика Над Бельгией приостановили все полеты из-за сбоя системы сбора данных 19:48, Общество Черногория ответила на слова Трампа о третьей мировой войне 19:35, Политика Почему даже у успешных ICO есть проблемы 19:23, Крипто Как проверить работу печени всего за 40 секунд 19:20, РБК и Тест печени Трамп раскритиковал решение ЕС оштрафовать Google на €4,34 млрд 19:15, Бизнес Путин разрешил супругам составлять совместные завещания 19:13, Общество Путин разрешил хозяевам нарезного оружия самим снаряжать патроны 19:12, Политика Fortune включил Дурова в рейтинг самых влиятельных людей младше 40 лет 19:04, Общество Лидер республиканцев в сенате призвал принять новые санкции против России 19:02, Политика ВШЭ предложила занять у граждан для финансирования медицины и образования 18:57, Экономика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 18:55, РБК и Ингосстрах «Касперский» предупредил о мошенничестве с подарочными картами 18:45, Технологии и медиа В «Единой России» обсудят «разные варианты» мер в отношении Поклонской 18:43, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 18:34, РБК и Сбербанк Еврокомиссия подала на Венгрию в суд из-за закона «Стоп Сорос» 18:31, Политика Выбежавшие на поле в финале ЧМ участники Pussy Riot обжаловали свой арест 18:26, Общество Самые прибыльные акции третьего квартала: стратегия «Открытие Брокер» 18:25, Quote В СК рассказали об обысках в петербургском «Водоканалстрое» 18:23, Общество СМИ анонсировали переход футболиста «Барселоны» в «Локомотив» 18:21, Спорт Путин обсудил с Совбезом итоги встречи с Трампом 18:20, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 18:19, РБК и Сбербанк Власти ЕС начали готовить ответ на случай новых пошлин со стороны США 18:18, Политика Американское шоу опубликовало видео падения акробатки во время номера 18:15, Общество Главу департамента Минобороны арестовали за взятку в 11 млн руб. 18:09, Общество В России создадут единую систему мониторинга хакерских атак 18:07, Технологии и медиа
В России создадут единую систему мониторинга хакерских атак
Технологии и медиа, 18:07
0
В России создадут единую систему мониторинга хакерских атак
В России может появиться новая платформа мониторинга киберпреступлений, к которой будут подключаться любые компании в режиме онлайн. Но сама она будет центром притяжения и для хакеров, предупреждают эксперты
Фото: Steve Marcus / Reuters

Создание единой системы мониторинга киберпреступлений будет включено в план мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность», рассказали два источника РБК в рабочей группе при АНО «Цифровая экономика», учредителями которой выступили правительство и участники рынка.

Речь идет о создании платформы противодействия киберпреступности, в которой граждане, организации и правоохранительные органы смогут оперативно обмениваться информацией «для предупреждения и пресечения правонарушений в цифровой среде», рассказывает один из собеседников РБК. «Поскольку на платформе будет собрана большая база признаков атаки, это должно позволить сократить время реагирования бизнеса на инциденты кибербезопасности и повысить качество их устранения», — отмечает источник РБК. Авторами инициативы выступили члены входящего в АНО центра компетенций (его возглавляет Сбербанк) и рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» (ее возглавляет совладелица InfoWatch Наталья Касперская), а также сама «Цифровая экономика».

Еще один собеседник РБК пояснил, что систему планируется создать на базе запущенной в середине июня ассоциацией банков «Россия» платформе. Систему для банкиров разрабатывала компания Bi.Zone (входит в структуру Сбербанка). При этом не исключено, что оператором новой единой платформы станет не Bi.Zone, а «некоммерческая организация, равноудаленная от всех участников рынка и государства», уточняет собеседник РБК.

Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков подтвердил, что новая единая платформа включена в предварительную версию федерального проекта «Информационная безопасность». Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Все на киберборьбу

Платформа противодействия киберпреступности позволит быстро обмениваться актуальной информацией о хакерских атаках, «это жизненная необходимость после прошлогодних массовых атак», отметил один из собеседников РБК.

В 2017 году было несколько крупных атак вирусов, шифрующих данные на компьютерах и вымогающих выкуп за их расшифровку, — WannaCry, Petya и др., которые затронули пользователей по всему миру. В 2017 году ущерб российской экономике от киберпреступности Сбербанк оценивал в 600–650 млрд руб. По прогнозу банка, в 2018 году ущерб может увеличиться до 1,1 трлн руб.

«В России много компаний, заинтересованных в подключении к подобной платформе. Помимо банков это в первую очередь операторы связи, крупные компании из любых сфер, большие заводы», — продолжает источник РБК. По его словам, к платформе ассоциации «Россия» помимо банков подключился сотовый оператор «МегаФон».

Алексей Войлуков это подтвердил. По его словам, на этапе пилотного проекта к платформе планируется подключить около 40 банков-участников (сейчас подключено шесть), с остальными ведется работа по согласованию участия и подписанию соглашений. Ассоциация также ведет переговоры о подключении к платформе с другими небанковскими кредитными организациями, ИT-компаниями и участниками реального сектора экономики. «Участниками обмена данных о киберугрозах теоретически могут быть любые предприятия — каждый из них сможет получить пользу от обладания информацией о современных киберугрозах и выстраивать на ее основе собственную систему информационной безопасности», — рассуждает Войлуков. Представитель «МегаФона» не ответил на запрос РБК.

Как именно будет работать платформа и будет ли подключение к ней платным, пока не решено. «Но на ней точно никто не собирается делать бизнес», — утверждает один из собеседников РБК.

Собеседник РБК напоминает, что это не первая попытка создать систему обмена данными о киберугрозах в России, однако у существующих систем есть недостатки. Созданный при Центробанке Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) не позволяет обмениваться информацией в режиме реального времени. Кроме того, система предназначена только для финансовых организаций. Есть также разрабатываемая Федеральной службой безопасности Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Но она направлена на защиту государства, а не бизнеса, заключил источник РБК.

По словам Натальи Касперской, создаваемая система будет более централизована, чем ГосСОПКА, но в этом «кроется ключевая проблема». «Единый, централизованный ресурс, в котором будет храниться много персональной и стратегической информации, станет объектом постоянных атак злоумышленников, поэтому потребуется отдельно продумать, как защитить эту платформу от утечек», — считает она. Впрочем, другой участник рабочей группы указал, что подобное замечание относится также и к ФинЦЕРТу, ГосСОПКе и другим платформам и «все их нужно защищать».

Из программы в проект

Правительство утвердило программу «Цифровая экономика» летом 2017 года. В конце 2017–начале 2018 года были утверждены планы мероприятий по пяти направлениям программы на 2018–2020 годы с общим бюджетом более 500 млрд руб. Затраты на направление «Информационная безопасность» в этот период​ должны составить 22,3 млрд руб., из которых 11,7 млрд руб. — из бюджета. В мае президент Владимир Путин подписал указ, по которому правительство должно к 1 октября представить ряд национальных программ, в том числе по направлению цифровой экономики. В начале июля Минкомсвязь внесла в правительство предварительную версию проекта этой программы, сообщало «РИА Новости».

Федеральный проект «Информационная безопасность», как и остальные направления «Цифровой экономики», должен стать частью нацпрограммы. «Предварительно почти все мероприятия нынешнего плана по информбезопасности планируется перенести в федеральный проект, но при этом укрупнить. Исключением могут стать задачи совместного обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий на пространстве Евразийского экономического союза, которые решено перенести в отдельное направление цифровой повестки союза», — пояснил директор по направлению «Информационная безопасность» АНО «Цифровая экономика» Георгий Грицай.

По его словам, бюджет на информбезопасность в нацпроекте может увеличиться примерно на 10%. «Среди новых направлений, которые также включены в проект документа, — развитие квантовых технологий защиты информации, обеспечение устойчивости и безопасности цифровых технологий телерадиовещания, поддержка разработчиков отечественного программного обеспечения, в том числе мероприятия по переходу госструктур на отечественное офисное ПО», — добавил Грицай.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова.
Теги: цифровая экономика , кибербезопасность , хакеры , Сбербанк
Главное
ВШЭ предложила занять у граждан для финансирования медицины и образования Экономика
Материалы по теме
Олег Демидов Старые методы: чем программа «Цифровая экономика» похожа на план ГОЭЛРО Мнение
Цифровая экономика вошла в список направлений стратегического развития Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter