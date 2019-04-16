Роскомнадзор проверит онлайн-магазины по закону о хранении данных россиян

Роскомнадзор проверит онлайн-магазины по закону о хранении данных россиян

Российские и зарубежные интернет-магазины будут проверены на соблюдение закона о локализации данных россиян. Такое поручение дал сотрудникам Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров

Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на коллегии ведомства поручил своим сотрудникам проверять компании электронной торговли на предмет выполнения требований закона «О персональных данных», передает корреспондент РБК с мероприятия.

«Надо, очевидно, проверять тех, где больше всего страдают интересы граждан, переходить к контролю услуг», — отметил Жаров в ходе выступления.

В качестве примера тех организаций, которые нужно проверять, он привел компании интернет-торговли. «Там и большие деньги гуляют, и большие права нарушаются», — отметил глава Роскомнадзора.

Позднее в кулуарах Александр Жаров пояснил РБК, что в Роскомнадзор поступает много жалоб на интернет-магазины. По его словам, ведомство намерено запросить у компаний, работающих в сфере интернет-торговли, как они обрабатывают персональные данные.

Если Роскомнадзор выявит в их работе «злонамеренные действия» с персональными данными россиян, то вместе с компетентными органами служба намерена «предпринять исчерпывающие действия», рассказал глава надзорной службы.