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Роскомнадзор проверит онлайн-магазины по закону о хранении данных россиян
Российские и зарубежные интернет-магазины будут проверены на соблюдение закона о локализации данных россиян. Такое поручение дал сотрудникам Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров
Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на коллегии ведомства поручил своим сотрудникам проверять компании электронной торговли на предмет выполнения требований закона «О персональных данных», передает корреспондент РБК с мероприятия.

«Надо, очевидно, проверять тех, где больше всего страдают интересы граждан, переходить к контролю услуг», — отметил Жаров в ходе выступления.

В качестве примера тех организаций, которые нужно проверять, он привел компании интернет-торговли. «Там и большие деньги гуляют, и большие права нарушаются», — отметил глава Роскомнадзора.

Позднее в кулуарах Александр Жаров пояснил РБК, что в Роскомнадзор поступает много жалоб на интернет-магазины. По его словам, ведомство намерено запросить у компаний, работающих в сфере интернет-торговли, как они обрабатывают персональные данные.

Если Роскомнадзор выявит в их работе «злонамеренные действия» с персональными данными россиян, то вместе с компетентными органами служба намерена «предпринять исчерпывающие действия», рассказал глава надзорной службы.

«Если учесть, что, по разным оценкам, от 5 млн до 7 млн компаний предоставляют российским гражданам услугу электронной коммерции, там поле непаханое. Поэтому я сконцентрировал внимание коллег на этой деятельности», — сказал Жаров.

Роскомнадзор намерен также контролировать исполнение закона «О персональных данных» зарубежными интернет-магазинами, добавил глава надзорной службы. При этом, по словам Жарова, ведомство уже начало эту работу, и даже «кого-то наказали». Ответить на вопрос, о какой компании речь, и уточнить другие детали по этому вопросу глава Роскомнадзора не смог.

Поправки к закону «О персональных данных», согласно которым хранение и обработка персональной информации россиян в интернете возможна только через базы данных на серверах, находящихся на территории России, вступили в силу в сентябре 2015 года. ​

Авторы: Анна Балашова, Наталья Демченко
Теги: Роскомнадзор, персональные данные, Александр Жаров
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