Правообладателей разочаровал робот «Яндекса» для поиска пиратских ссылок

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,26 -0,09 EUR Бирж. 72,63 -0,07 Brent 71,10 -0,62% USD Нал. 64,88 63,87 EUR Нал. 73,30 72,21 USD ЦБ 64,25 -0,27 EUR ЦБ 72,70 -0,14 EUR/USD 1,1303 +0,0009 BTC/USD Бирж. 5 084,90 +32,80 IMOEX 2 545,12 -0,57% RTSI 1 246,99 -0,51% DJIA 26 384,77 -0,10% Nasdaq 7 976,01 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,96%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,96%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 15 апр, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7 (-0,14) Quote, 15 апр, 13:30
Овечкин назвал Свечникова зачинщиком драки в матче плей-офф НХЛ Общество, 09:15 СМИ узнали о планах перевезти сохраненные сокровища Нотр-Дама в Лувр Общество, 09:13 Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому РБК и «Билайн» Бизнес, 09:11 Минфин Турции назвал разумным подход Трампа к покупке Анкарой С-400 Политика, 09:10 Правообладателей разочаровал робот «Яндекса» для поиска пиратских ссылок Технологии и медиа, 09:02 Фонд помощи пострадавшим в ДТП заручился поддержкой гигантов рынка Пресс-релиз, 09:00 Когда уловки не работают: как ретейлеры управляют эмоциями покупателей Pro, 08:56 В Приморье умер пострадавший при пожаре на складе сотрудник МЧС Общество, 08:54 МВД Франции отчиталось о борьбе с последствиями пожара в Нотр-Дам-де-Пари Общество, 08:40 Красиво и эффективно: 4 фактора экономически выгодного дизайна Pro, 08:39 В МВД подсчитали имеющих временное убежище в России украинцев Общество, 08:39 Lexus представил первый минивэн в своей истории Авто, 08:31 В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Башнефт» Общество, 08:17 Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж Общество, 08:13 
Технологии и медиа ,  
0 
Правообладателей разочаровал робот «Яндекса» для поиска пиратских ссылок
Робот «Яндекса», который должен был стать одним из основных инструментов поиска пиратского контента в интернете, не оправдал ожиданий правообладателей. «Яндекс» обещает «повысить точность» программы
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

​Подписавшие в ноябре прошлого года антипиратский меморандум правообладатели направили в «Яндекс» письмо, в котором высказали свое мнение относительно созданной интернет-компанией программы для поиска ссылок на пиратский контент. В письме, датированном мартом, правообладатели указывают, что «Яндекс» не предложил действенного инструмента выявления ссылок с нелегальным видео. Об этом РБК рассказали три источника в медиакомпаниях.

Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая онлайн-кинотеатры ivi.ru, Okko, Megogo, TVZavr, Amediateka и VIP Viasat Play, не использует робот «Яндекса» для выявления пиратских ссылок для их последующего внесения в реестр, сообщил РБК гендиректор ассоциации Алексей Бырдин (ему также известно о письме правообладателей). По его словам, предложенный «Яндексом» инструмент не обладает ни точностью, ни корректностью работы с данными.

В чем претензии правообладателей и насколько они обоснованны, разбирался РБК.

Что такое антипиратский робот «Яндекса»

Правообладатели и владельцы интернет-ресурсов 1 ноября подписали так называемый антипиратский меморандум. От имени правообладателей под документом поставили свои подписи руководители ВГТРК, «Газпром-Медиа», Национальной медиа группы, «Первого канала», «СТС Медиа», объединяющей онлайн-кинотеатры ассоциации «Интернет-видео», Ассоциации продюсеров кино и телевидения и принадлежащего «Яндексу» сервиса «Кинопоиск». Со стороны интернет-площадок — «Яндекс», Rambler Group, Mail.Ru Group и RuTube.

В соответствии с меморандумом ссылки на пиратский контент по заявлению правообладателей вносятся в специальный реестр, после чего они в течение шести часов должны быть удалены из поисковой выдачи. Кроме того, подписавшие меморандум интернет-площадки должны удалять внесенный в реестр пиратский контент из своего видеохостинга и других сервисов. Срок действия меморандума ограничен 1 сентября ​2019 года: к этому времени в антипиратское законодательство должны быть подготовлены поправки, соответствующие положениям меморандума.

Робот от «Яндекса» появился по собственной инициативе интернет-холдинга в марте этого года, в антипиратском меморандуме он не упоминается.

Как пояснил представитель «Яндекса», созданная программа позволяет искать интернет-страницы с контентом, которые похожи на те, что уже попали в антипиратский реестр, — для этого применяются принципы машинного обучения, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании, не объяснив принцип работы робота.

Благодаря новой программе «Яндекс» за короткое время нашел несколько миллионов страниц с пиратским контентом, рассказывал операционный и финансовый директор компании Грег Абовски. По его мнению, это «ускорит процесс формирования реестра, а борьба с пиратством станет эффективнее».

Почему робот не нравится правообладателям

Робот действительно находит ссылки на сайты с признаками нарушения (например, на этих сайтах может быть запись «Игра престолов» смотреть онлайн»), но самого нарушения — наличия видеоплеера — на выявленных «Яндексом» страницах не оказалось, рассказывает Алексей Бырдин.

«Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, который у части правообладателей открылся в текстовой программе «Блокнот», а у части компаний не открылся совсем, утверждают представители двух медиакомпаний. По их словам, этот контент в первой версии файла не был разделен по принадлежности тому или иному правообладателю, во второй раз «Яндекс», выполнив просьбу компаний, рассортировал ссылки лишь частично.

Но и к найденным ссылкам у правообладателей возникли претензии. Один из них, как рассказывают собеседники РБК, провел выборочную проверку 1 тыс. ссылок, 67% из них оказались нерелевантными: на этих сайтах вообще не было никакого видео либо оно было легальным. Прочие ссылки не имели отношения к контенту данного правообладателя. И только две содержали пиратское видео.

Робот «Яндекса» был бы полезным, если бы не просто находил ссылки, но еще и анализировал их, указывают собеседники РБК. По их словам, эту работу для некоторых правообладателей сейчас выполняет специализирующаяся на кибербезопасности Group-IB.

Какова версия «Яндекса»

«Мы будем постоянно работать над повышением точности инструмента», — заверил РБК представитель интернет-холдинга. Он настаивает, что буквально на днях компания улучшила разметку ссылок. «В результате объем новых выборок заметно сократился и стал релевантнее. Новую выгрузку мы уже отправляем нашим партнерам», — добавил представитель «Яндекса».

Как еще ищут нелегальные ссылки

Руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин рассказал, что в поисках нелегального контента страницы проверяют на два параметра. «Во-первых, речь ​идет именно о том фильме, который ищем и защищаем. Для этого работает ML-алгоритм, анализирующий содержимое страницы, — пояснил Бусаргин. — Во-вторых, на этой странице действительно можно посмотреть онлайн или скачать фильм: страница анализируется на присутствие непосредственно пиратского контента — ищутся торрент-файлы, плееры для онлайн-просмотра и т.д. Полученные видео и видеопотоки сверяются с эталоном».

По его словам, для успешного функционирования системы оценки наличия пиратского контента на странице решаются две принципиально разные задачи — это оценка соответствия страницы контенту, а также оценка наличия несанкционированного доступа к нему. «Первая задача — классический алгоритм поисковой системы — в среднем занимает непродолжительное время. После успешного установления соответствия страница может перейти на вторую стадию — установление несанкционированного доступа к контенту», — рассказывает собеседник РБК. При решении второй задачи проявляется главная сложность — интеграция технологии «компьютерного зрения» и других методов анализа. «Но в случае грамотного применения алгоритма машинного обучения вердикт может быть выдан на лету», — добавил он.

Автор: Мария Истомина
Теги: «Яндекс», робот, пираты
Материалы по теме
«Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter