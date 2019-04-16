Правообладателей разочаровал робот «Яндекса» для поиска пиратских ссылок

В соответствии с меморандумом ссылки на пиратский контент по заявлению правообладателей вносятся в специальный реестр, после чего они в течение шести часов должны быть удалены из поисковой выдачи. Кроме того, подписавшие меморандум интернет-площадки должны удалять внесенный в реестр пиратский контент из своего видеохостинга и других сервисов. Срок действия меморандума ограничен 1 сентября ​2019 года: к этому времени в антипиратское законодательство должны быть подготовлены поправки, соответствующие положениям меморандума.

Робот от «Яндекса» появился по собственной инициативе интернет-холдинга в марте этого года, в антипиратском меморандуме он не упоминается.

Как пояснил представитель «Яндекса», созданная программа позволяет искать интернет-страницы с контентом, которые похожи на те, что уже попали в антипиратский реестр, — для этого применяются принципы машинного обучения, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании, не объяснив принцип работы робота.

Благодаря новой программе «Яндекс» за короткое время нашел несколько миллионов страниц с пиратским контентом, рассказывал операционный и финансовый директор компании Грег Абовски. По его мнению, это «ускорит процесс формирования реестра, а борьба с пиратством станет эффективнее».

Почему робот не нравится правообладателям

Робот действительно находит ссылки на сайты с признаками нарушения (например, на этих сайтах может быть запись «Игра престолов» смотреть онлайн»), но самого нарушения — наличия видеоплеера — на выявленных «Яндексом» страницах не оказалось, рассказывает Алексей Бырдин.

«Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, который у части правообладателей открылся в текстовой программе «Блокнот», а у части компаний не открылся совсем, утверждают представители двух медиакомпаний. По их словам, этот контент в первой версии файла не был разделен по принадлежности тому или иному правообладателю, во второй раз «Яндекс», выполнив просьбу компаний, рассортировал ссылки лишь частично.

Но и к найденным ссылкам у правообладателей возникли претензии. Один из них, как рассказывают собеседники РБК, провел выборочную проверку 1 тыс. ссылок, 67% из них оказались нерелевантными: на этих сайтах вообще не было никакого видео либо оно было легальным. Прочие ссылки не имели отношения к контенту данного правообладателя. И только две содержали пиратское видео.

Робот «Яндекса» был бы полезным, если бы не просто находил ссылки, но еще и анализировал их, указывают собеседники РБК. По их словам, эту работу для некоторых правообладателей сейчас выполняет специализирующаяся на кибербезопасности Group-IB.

Какова версия «Яндекса»

«Мы будем постоянно работать над повышением точности инструмента», — заверил РБК представитель интернет-холдинга. Он настаивает, что буквально на днях компания улучшила разметку ссылок. «В результате объем новых выборок заметно сократился и стал релевантнее. Новую выгрузку мы уже отправляем нашим партнерам», — добавил представитель «Яндекса».