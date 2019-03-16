Суд обязал Apple выплатить Qualcomm $31 млн за нарушение патента

Apple нарушила патент на технологию обработки графики и экономии заряда аккумулятора, которая применяется в моделях 7,8 и X. Жюри присяжных суда в Сан-Диего вынесло решение в пользу производителя микросхем Qualcomm

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Жюри присяжных суда в Сан-Диего обязало компанию Apple выплатить производителю микросхем около $31,6 млн из-за нарушения патента. Об этом сообщает Bloomberg. После того, как суд вынес решение, акции Qualcomm подорожали на бирже на 3,5%.

Речь идет о патенте компании на технологию обработки графики и экономии заряда аккумулятора, которая, по данным суда, повышает эффективность и снижает стоимость смартфонов. Нарушения патента были замечены в iPhone 7, 8 и X (но не в последних моделях XS и XR).

«Продолжающаяся кампания Qualcomm по искам о нарушении патентных прав — не что иное, как попытка отвлечь внимание от куда больших проблем, с которыми они сталкиваются при расследовании их методов работы в федеральном суде США и во всем мире», — заявил представитель Apple Джон Розенсток, отметив, что в компании разочарованы решением суда.

В Qualcomm назвали победой вынесенный присяжными вердикт, направленный на привлечение Apple к ответственности за бесплатное использование технологий компании. «Технологии, изобретенные Qualcomm и другими, позволили Apple выйти на рынок и очень быстро стать успешными», — заявил представитель компании Дон Розенберг.