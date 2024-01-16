«Первый канал» назвал нового ведущего «Модного приговора»

«Первый канал» анонсировал нового ведущего «Модного приговора»: им стал стилист Александр Рогов. Шоу вернулось в эфир после полутора лет перерыва на фоне военной операции и перехода канала на информационно-политическое вещание

Александр Рогов (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу «Модный приговор» на «Первом канале». Об этом РБК сообщили в пресс-службе вещателя.

О возвращении «Модного приговора» в эфир «Первого» после почти полутора лет перерыва стало известно в конце декабря 2023 года. Организаторы решили выбрать нового ведущего путем зрительского голосования, перед которым потенциальные кандидаты пробовали себя в этой роли в рамках отдельных эпизодов проекта. Так, в проекте помимо Рогова появились актер Игорь Верник, стилист Даниил Грачев и теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

Александр Рогов победил в голосовании с большим отрывом, набрав 45%. На втором месте оказался Верник, за которого проголосовали 18% респондентов, замыкает тройку Грачев — 16%.

Сам Рогов, комментируя свое назначение на должность, заявил, что давно был «ярым поклонником «Модного приговора». «Если бы такое (предложение стать ведущим. — РБК) случилось еще пару лет назад, я бы, наверное, не собрал бы себя на такую амбициозную задачу, — отмечает он. — Но сейчас я чувствую себя уверенно как в профессии, так и в кадре, так что во время съемок, несмотря на весь стресс, мне было комфортно».

До начала специальной военной операции России на Украине на протяжении 14 лет бессменным ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев. «Первый канал» сразу после начала боевых действий фактически полностью перешел на информационное и аналитическое вещание, отказавшись от развлекательных передач. Тогда помимо «Модного приговора» с эфира были сняты «Давай поженимся», «Вечерний Ургант» и «Пусть говорят». В октябре 2023-го Васильев сообщал, что из-за его насыщенного графика шоу вернется в эфир без него.