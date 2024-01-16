 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Первый канал» назвал нового ведущего «Модного приговора»

Александр Рогов выбран новым ведущим «Модного приговора»
«Первый канал» анонсировал нового ведущего «Модного приговора»: им стал стилист Александр Рогов. Шоу вернулось в эфир после полутора лет перерыва на фоне военной операции и перехода канала на информационно-политическое вещание
Александр Рогов
Александр Рогов (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу «Модный приговор» на «Первом канале». Об этом РБК сообщили в пресс-службе вещателя.

О возвращении «Модного приговора» в эфир «Первого» после почти полутора лет перерыва стало известно в конце декабря 2023 года. Организаторы решили выбрать нового ведущего путем зрительского голосования, перед которым потенциальные кандидаты пробовали себя в этой роли в рамках отдельных эпизодов проекта. Так, в проекте помимо Рогова появились актер Игорь Верник, стилист Даниил Грачев и теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

Александр Рогов победил в голосовании с большим отрывом, набрав 45%. На втором месте оказался Верник, за которого проголосовали 18% респондентов, замыкает тройку Грачев — 16%.

«Первый канал» вырезал выступления Киркорова и Глюкозы из шоу Лепса
Общество

Сам Рогов, комментируя свое назначение на должность, заявил, что давно был «ярым поклонником «Модного приговора». «Если бы такое (предложение стать ведущим. — РБК) случилось еще пару лет назад, я бы, наверное, не собрал бы себя на такую амбициозную задачу, — отмечает он. — Но сейчас я чувствую себя уверенно как в профессии, так и в кадре, так что во время съемок, несмотря на весь стресс, мне было комфортно».

До начала специальной военной операции России на Украине на протяжении 14 лет бессменным ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев. «Первый канал» сразу после начала боевых действий фактически полностью перешел на информационное и аналитическое вещание, отказавшись от развлекательных передач. Тогда помимо «Модного приговора» с эфира были сняты «Давай поженимся», «Вечерний Ургант» и «Пусть говорят». В октябре 2023-го Васильев сообщал, что из-за его насыщенного графика шоу вернется в эфир без него.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Министра финансов Германии освистали в Берлине

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках

S7 сокращает сотрудников

Месси получил новый трофей

В Белгороде проверка систем оповещения. Видео
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Первый канал «Модный приговор» телевидение мода
Материалы по теме
«Модный приговор» вернется в эфир без ведущего Александра Васильева
Общество
«Первый канал» назвал дату старта нового сезона шоу «Голос»
Технологии и медиа
ВГТРК и «Первый канал» огласили цены на «президентскую рекламу» к выборам
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 15 янв, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 15 янв, 17:37
Вылет рейса Flydubai из Пулково задержали на два дня из-за санкций Бизнес, 15:10
Из сектора Газа выпустили 50 ракет по югу Израиля Политика, 15:08
Эксперты назвали самые популярные районы Москвы для покупки жилья Недвижимость, 15:02
Выводивший «Факел» в РПЛ тренер возглавил грузинский клуб Спорт, 15:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:58
МИД Ирака отозвал посла в Тегеране Политика, 14:51
Агрессия, провокации и вбросы: как компании защититься от интернет-травли Pro, 14:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Замдиректора «Водоканала» Петербурга задержали по делу о махинациях Общество, 14:48
В мэрии назвали сроки сдачи бизнес-центра у метро «Савеловская» Город, 14:45
Обвиняемая в убийстве Татарского рассказала о планах уехать на Украину Политика, 14:35
Массовая авария грузовиков на трассе в Татарстане. Видео Общество, 14:31
Основатель петербургского ресейлера Apple погиб при сходе лавины Бизнес, 14:29
Журналист назвал причину пропуска Месси церемонии вручения наград ФИФА Спорт, 14:11
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области Политика, 14:09