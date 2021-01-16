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Bloomberg узнал о работе Apple над складным смартфоном

Прототип iPhone с гибким экраном проходит внутреннее тестирование в компании, но в ближайшие несколько лет его выпуска ждать не стоит. Компания также не планирует серьезных изменений в гаджетах, которые выйдут в этом году
Apple AAPL $126,94 -1,58% Купить
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Apple начала работу над iPhone со складным экраном, потенциальным конкурентом аналогичных гаджетов от южнокорейской Samsung и других компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, осведомленный о деятельности компании.

По его словам, американская корпорация разработала прототип складных экранов для внутреннего тестирования, но пока не утвердила планы по выпуску устройств. Apple хочет создать компактный гаджет с большим экраном, размер которого при развороте был бы аналогичен 6,7-дюймовому дисплею на iPhone 12 Pro Max, со скрытым шарниром в месте сгиба.

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Фото:Stephen Lam / Reuters

Выпуск складного iPhone станет «радикальным шагом» для Apple, отмечает Bloomberg. Агентство не исключает, что на создание гаджета может уйти несколько лет, либо компания вовсе никогда не представит его. Сейчас корпорация сосредоточена на флагманских iPhone и iPad следующего поколения, которые должны выйти в конце 2021 года.

Что касается гаджетов, которые Apple собирается выпустить в этом году, у них запланированы лишь «незначительные изменения», отметил источник агентства.

О том, что Apple разрабатывает прототип складного iPhone, в конце декабря также сообщал Forbes. По данным источников, устройство внешне будет напоминать Galaxy Z Flip от Samsung.

Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую технику. В конце декабря Reuters сообщил, что корпорация намерена в 2024 году выпустить пассажирский беспилотный автомобиль.

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