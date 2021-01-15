Bloomberg узнал о первом с 2012 года редизайне настольного iMac

В этом году поклонников продукции Apple ожидает сразу несколько сюрпризов, узнал Bloomberg. Первый за многие годы редизайн iMac, обновление линейки ноутбуков MacBook Pro с переходом на собственные процессоры

Фото: Stephen Lam / Reuters

Корпорация Apple планирует в этом году провести первый с 2012 года редизайн своих настольных компьютеров iMac all-in-one, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

В новых 21,5- и 27-дюймовых моделях под кодовыми наименованиями J456 и J457 корпорация откажется от процессоров Intel, в них будут установлены новые мощные процессоры собственного производства. Среди других изменений — уменьшение рамки вокруг экрана избавление от значительной части металлической «подбородка» по аналогии с монитором Apple Pro Display. В новых iMac будет плоская задняя крышка в отличие от изогнутой задней стенки текущих iMac.

Обе модели будут запущены в производство уже в этом году.

Кроме того, Apple в середине 2021 года планирует начать производство новых версий своих 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с более быстрыми процессорами собственного производства, обновленными дисплеями и зарядными устройствами MagSafe на магнитах.

14-дюймовая модель разрабатывается под кодовым названием J314, а 16-дюймовая — J316. В обоих устройствах будут использоваться собственные процессоры Apple нового поколения с большим количеством ядер и улучшенной графикой. Внешний вид новых ноутбуков не претерпит существенных изменений и будет аналогичен текущим версиям MacBook Pro, уточнил собеседник агентства.