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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о первом с 2012 года редизайне настольного iMac

В этом году поклонников продукции Apple ожидает сразу несколько сюрпризов, узнал Bloomberg. Первый за многие годы редизайн iMac, обновление линейки ноутбуков MacBook Pro с переходом на собственные процессоры
Apple AAPL $127,55 -1,11% Купить
Фото: Stephen Lam / Reuters
Фото: Stephen Lam / Reuters

Корпорация Apple планирует в этом году провести первый с 2012 года редизайн своих настольных компьютеров iMac all-in-one, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

В новых 21,5- и 27-дюймовых моделях под кодовыми наименованиями J456 и J457 корпорация откажется от процессоров Intel, в них будут установлены новые мощные процессоры собственного производства. Среди других изменений — уменьшение рамки вокруг экрана избавление от значительной части металлической «подбородка» по аналогии с монитором Apple Pro Display. В новых iMac будет плоская задняя крышка в отличие от изогнутой задней стенки текущих iMac.

Обе модели будут запущены в производство уже в этом году.

Кроме того, Apple в середине 2021 года планирует начать производство новых версий своих 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с более быстрыми процессорами собственного производства, обновленными дисплеями и зарядными устройствами MagSafe на магнитах.

14-дюймовая модель разрабатывается под кодовым названием J314, а 16-дюймовая — J316. В обоих устройствах будут использоваться собственные процессоры Apple нового поколения с большим количеством ядер и улучшенной графикой. Внешний вид новых ноутбуков не претерпит существенных изменений и будет аналогичен текущим версиям MacBook Pro, уточнил собеседник агентства.

Apple представила первые MacBook на собственном процессоре
Технологии и медиа

Одном из существенных изменений — отказ от зарядки через порт USB-C и возврат к магнитному адаптеру питания MagSafe, который при случайном рывке кабеля питания просто отсоединится от ноутбука, а не потянет его за собой. По словам источника агентства, возврат к MagSafe позволит ноутбукам заряжаться быстрее.

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О ценах на новые продукты не сообщается.

10 ноября Apple представила первые ноутбуки с собственным процессором М1 — 13,3-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro. По оценке Apple, новый MacBook Air работает быстрее, чем 98% ноутбуков на Windows, проданных за последний год. Также в компании отметили, что новый MacBook Air работает в 3,5 раза быстрее, чем предыдущая модель на процессоре от Intel. Батареи хватит на 18 часов работы, пообещали в Apple.

Также Apple представила Mac Mini, который, по заявлениям компании, работает в 3 раза быстрее предыдущей модели и в 5 раз быстрее ноутбуков на Windows. Заряд батареи MacBook Pro рассчитан на 20 часов работы. По оценке компании, устройство работает в 3 раза быстрее самых продаваемых ноутбуков на Windows. Также в MacBook Pro встроена система Activation Lock, которая не позволит получить доступ к устройству при его краже или потере.

Автор
Владислав Гордеев
Apple редизайн
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