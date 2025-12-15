Минцифры пояснило цель создания консорциума для разработки аналога SAP

ERP-консорциум будет собирать требования по доработке рыночных решений, а не создавать новую систему, рассказали в Минцифры. Делать полный аналог SAP не нужно — эффективнее использовать экосистему от разных вендоров, считают там

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Создавать единую национальную ERP-систему на замену продуктов немецкой SAP не планируется, рассказал РБК представитель Минцифры. Он пояснил, что идея выбора одной национальной ERP поставила бы в нерыночные условия вендоров и заказчиков и замедлила бы развитие уже существующих российских ERP-систем.

Он подчеркнул, отечественная ERP-система — не то же самое, что национальная. «Национальная система, как правило, бывает одна, ей присваивается соответствующий статус, в то время как отечественных систем может быть несколько», — пояснил он.

ERP — это программа для управления основными бизнес-процессами предприятия. В июне правительство поручило Минцифры до четвертого квартала сформировать предложения о составе участников и регламенте работы консорциума для разработки национальной ERP. Инициатива появилась после того, как основной бенефициар «Севергрупп» Алексей Мордашов сообщил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), что группа до сих пор не нашла российскую ERP-систему на замену немецкой SAP.

Минцифры уже сформировало предложения по работе консорциума на базе АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ). В него входят представители металлургической, нефтегазовой, химической и транспортной отраслей, а также заинтересованных Индустриальных центров компетенций (ИЦК). ИЦК были созданы летом 2022-го по поручению правительства для замещения зарубежных IT-решений в ключевых отраслях экономики. Гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион сообщил РБК, что центр уже сформировал более 1,3 тыс. требований бизнеса к ERP, в том числе более 200 — технических, критически важных для крупных холдинговых структур. Собранные и проанализированные требования легли в основу технического задания на разработку универсального корпоративного шаблона ERP, уточнил он. До 2027 года НЦК ИСУ разработает системы моделирования корпоративной архитектуры, наполнению и актуализации базы знаний эталонных бизнес-процессов ERP.

Как в России замещают SAP

Немецкая SAP — крупнейший разработчик ERP-систем в мире. До марта 2022 года в России у нее было около 1,5 тыс. клиентов, включая РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5, почти все нефтегазовые, химические, металлургические компании. После начала специальной военной операции SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС, в конце 2023-го отключила клиентов от поддержки софта, а затем лишила доступа к своим облачным услугам.

После этого российские компании начали попытки создать собственную ERP. Так, в 2024 году Мордашов на ЦИПР сообщил, что «Северсталь» (входит в «Севергрупп») вместе с «Сибур Холдингом» намерена создать российский аналог SAP. Вложения в проект оценивались в $1 млрд, а срок реализации — в пять лет. Но год спустя бизнесмен на ЦИПР-2025 сообщил, что они отказались от этой идеи из-за сложности и высокой стоимости проекта.

Представитель Минцифры в разговоре с РБК отметил, что в классе ERP уже есть успешные российские решения, например «1С: ERP» (разработчик — компания 1С), «Галактика ERP» («Корпорация Галактика»), «Турбо ERP» («Консист»), Global ERP («Бизнес Технологии»), которые уже активно используются бизнесом. Замгендиректора по научной работе «Сисофт Девелопмент» Михаил Бочаров ранее говорил РБК, что порядка 40% российских холдингов в энергетике, металлургии, ретейле, машиностроении и других отраслях продолжают использовать продукты SAP в 2025 году. Так, глава Сбербанка Герман Греф на конференции «FI Day. ИИ & блокчейн» 11 декабря говорил, что банк изменил подход к замещению SAP. «Мы пришли к выводу, что нам не нужно заменять SAP. Мы разрезали его на мелкие кусочки. Часть этих кусочков у нас уже переписана и реализована, а другую часть мы просто не будем привязывать к предыдущему функционалу, а будем уже создавать — точнее уже создаем — на основе генеративных систем», — пояснял Греф.

Минцифры считает избыточным полное копирование SAP: более целесообразным представитель министерства назвал формирование экосистемы ERP, состоящей из решений нескольких вендоров. «В некоторых случаях такой способ целесообразнее, если эти решения формируют интероперабельную экосистему, которая соответствует нефункциональным требованиям заказчиков. Некоторые компании уже пошли по этому пути и формируют такие системы из решений нескольких вендоров», — пояснил представитель. По его словам, основная цель нового консорциума — оценка требований крупнейших заказчиков к российским ERP-системам, чтобы те скорректировали свои карты развития продуктов под их потребности.

Попытка создания единой «национальной ERP» столкнулась с трудностями, поскольку потребности бизнеса и госсектора слишком разнородны, отметил руководитель направления «ERP и финансы» в компании «К2Тех» Юрий Силантьев. «Поэтому инициатива переросла в создание межотраслевого центра компетенций. Его ключевая цель — не разработка нового продукта класса ERP, а формирование условий и методологических принципов для построения композитных IT-архитектур — Центр работает над созданием методологии, которая позволит стыковать между собой различные решения — как отечественные, так и оставшиеся западные — для построения сложных бизнес-приложений, а также для обеспечения поэтапного перехода от западных решений к отечественным». Разработка комплексной ERP-системы с нуля — одна из наиболее ресурсоемких и сложных задач в области корпоративных технологий, добавил он.

Эффективно ли менять SAP на экосистему продуктов

Отказ от создания единой отечественной ERP — разумное решение: на российском рынке существуют продукты, которые закрывают потребности крупного бизнеса, считает гендиректор корпорации «Галактика» Алексей Телков. По его словам, быстро разработать ERP-систему с нуля невозможно — полноценный продукт «требует много лет программирования, тестирования крупными клиентами и накопленного опыта внедрений». Замещение SAP композитной архитектурой — это вынужденный, но проигрышный в долгосрочной перспективе подход, уверен Бочаров. По его мнению, уровень российских вендоров без господдержки и регулирования пока несопоставим с масштабом и глубиной решений SAP. «Поэтому композитная ERP сегодня фактически выполняет роль «затыкания дыр», возникших после ухода SAP из России. Для крупного бизнеса композитная архитектура не является полноценной заменой: ей не хватает целостности, глубокой интеграции и управляемости», — рассуждает эксперт. По его мнению, она может рассматриваться лишь как первый, временный шаг, который должен быть в относительно короткие сроки заменен более системным решением.

Подход к замещению SAP через «композитную архитектуру» — вынужденное решение, которое позволяет крупному бизнесу начать замещение SAP, не дожидаясь появления на рынке аналогичного отечественного продукта, считает Юрий Силантьев. В долгосрочной перспективе, по его мнению, сложность эксплуатации и высокие интеграционные издержки «лоскутной» системы могут перевесить ее преимущества. «Управлять десятками взаимосвязанных сервисов сложнее, чем одним монолитом: нужны мощные инструменты для оркестрации, мониторинга, обработки логов, а также команда с соответствующей экспертизой, — говорит Силантьев. — Второй критический аспект — повышенные требования к безопасности: каждая точка взаимодействия сервисов становится потенциальной уязвимостью». Риски усугубляет и национальный контекст России, продолжает Силантьев. «Учитывая, что Россия находится в лидерах атакуемых стран по количеству и изощренности кибератак, внедрение сложной распределенной архитектуры без сопоставимого по масштабу инвестирования в кибербезопасность — неоправданный стратегический риск», — считает эксперт.

Идея использования «составной» ERP «довольно спорная», так как суть ERP-систем — в связности процессов, соглашается совладелец промышленного интегратора ГК «Ультиматек» Павел Растопшин. «Лоскутный» подход, по его мнению, имел смысл в начале пути импортозамещения, когда заказчики тестировали продукты разных вендоров. «Использование экосистемы ERP от разных вендоров может осложнить интеграцию, потому что в SAP все решения «сшиты» вместе и связаны, — рассуждает эксперт. — В то же время и вендорам, и заказчикам выгоден такой формат — он позволяет продолжать использовать ядро SAP, заменяя только частичные компоненты. Для вендора создать полноценно ядро крайне сложно, а при экосистемном подходе их продажи будут расти».

В последние годы замещение зарубежных ERP идет поэтапно: часть систем работает на российском софте, часть — на иностранном, другая — на программах, разработанных собственными IT-департаментами крупных заказчиков, говорит Николай Комлев, руководитель Центра компетенций по развитию ERP/CRM и глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. «Не могу представить, что в условиях бюджетного дефицита государство будет тратить деньги на разработку конкурента уже существующим зрелым российским ERP. Ни тогда, ни сейчас, на мой взгляд, никто всерьез не собирается разрабатывать государственную ERP. Ее разработка исчислялась бы миллиардами рублей. И еще дороже обошлась бы система продаж, внедрения и поддержки», — отметил Комлев.