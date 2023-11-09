Три банка объяснили сообщения о приостановке выплат взломом

Три банка уведомили о переводе сумм клиентов выше 1,4 млн руб. в ОФЗ и приостановлении выплат, но вскоре публикации пропали с сайтов. Банки назвали произошедшее взломом

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Фора-Банк, БЖФ Банк и ВБРР назвали взломом публикации на собственных сайтах о приостановке выплат по вкладам клиентов.

«Данная информация не соответствует действительности. Банк работает в штатном режиме, обслуживает клиентов без перебоев и вклады принимает и выдает согласно условиям». — сообщили РБК в службе поддержки Фора-Банка

«Информация, опубликованная несколькими интернет-ресурсами о заморозке банком вкладов физических лиц не соответствует действительности. Банк работает в штатном режиме» — сообщили на горячей линии ВБРР.

«С сайта уже удалено сообщение о заморозке, это был хакерский взлом, сейчас будет опровержение на сайте» — сообщили в поддержке БЖФ Банка.

Фейковые публикации содержали разный текст, но во всех трех случаях изменения должны были якобы вступить в силу с полуночи 13 ноября, суммы на счетах и вкладах пообещали переместить в Облигации федерального займа (ОФЗ), а основанием для этого назывался указ президента. В случае с БЖФ Банк и ВБРР уточнялся номер документа — 819. Указ под таким порядковым номером отсутствует в базах портала правовой информации (отсутствуют все указы с 819 до 823-го) и Кремля.

Аналитики RTM Gruop, занимающейся кибербезопасностью, прогнозировали ранее увеличение общей доли проникновений в банковские информационные системы, связанных с действиями сотрудников банков. По их оценке, этот показатель должен был вырасти с 30% в 2021 году до 50% в 2022-м.

Хакерам требуется в среднем пять дней на проникновение во внутреннюю сеть российского банка, а если злоумышленник действует изнутри, то всего за два дня он способен получить полный контроль над инфраструктурой кредитной организации, предупреждали аналитики Positive Technologies.