Бывшего следователя заочно арестовали за взятку от хакеров на ₽7,3 млрд

Экс-следователя арестовали по делу о взятке в биткоинах от хакеров из Infraud Organization. Следствие считает, что следователи взамен на 7,3 млрд руб. не стали арестовывать остальные криптосбережения мошенников

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве заочно арестовали бывшего заместителя главы следственного отдела по Тверскому району Следственного управления по ЦАО Следственного комитета Дмитрия Губина на случай его экстрадиции или задержания на территории России. Такое решение принял Басманный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Предельное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

В тексте постановления сказано, что Губина подозревают в получении 7,3 млрд рублей от хакерской группировки Infraud Organization, пишет ТАСС. Как считает следствие, он действовал вместе с бывшим начальником следственного отдела по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым и следователем Кристиной Ляховенко при посредничестве одного из адвокатов и ИТ-специалиста. В прошлом январе они получили от членов Infraud Organization братьев Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяева взятку в криптовалюте эквивалентном 7,3 млрд руб., после чего решили не арестовывать остальную криптовалюту хакеров в размере более 14 млрд руб., считает следствие.

Ляховаенко пыталась скрыться от следствия, но ее задержали в середине сентября и арестовали. Тамбиева уволили из СК, в сентябре с него взыскали 1 тыс. биткойнов в доход государства.

В марте 2023-го четверых членов Infraud Organization (Андрея Новака, Кирилла Самокутяева, а также Марка и Константина Бергманов) приговорили к условных срокам за нелегальную торговлю данными банковских карт с ущербом на общую сумму более 1 млрд руб. Хакеры заключили сделку со следствием и признали свою вину.

Новак объявлен в США в розыск по обвинению в кибермошенничестве. По данным американского Минюста, Infraud Organization продавала украденные личные данные, данные кредитных карт, финансовую информацию.