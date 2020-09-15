ФАС разработала новую версию закона для борьбы с цифровыми монополиями

ФАС предложила удваивать штрафы за неисполнение ее предписаний и через суд лишать прав владельцев патентов на изобретения. Эти инициативы содержатся в новой версии законопроекта, направленного на борьбу с цифровыми монополиями

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым компанию, оштрафованную за нарушение антимонопольного законодательства и получившую соответствующее предписание (прекратить нарушения антимонопольного законодательства, правил недискриминационного доступа к товарам, услугам или работам, а также восстановить конкуренцию), но не выполнившую его, можно будет оштрафовать еще раз на сумму в два раза больше первого штрафа. Сумма нового штрафа не может быть меньше 100 тыс. руб. и больше одной пятидесятой от выручки компании-нарушителя за год, предшествующий нарушению.

Соответствующая инициатива содержится в новой версии Пятого антимонопольного пакета (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника рынка), цель которого — борьба с цифровыми монополиями, владельцами крупных инфраструктурных и интернет-платформ, если они доминируют на рынке.

ФАС представила первый вариант Пятого антимонопольного пакета еще в марте 2018 года, в августе того же года появилась уточненная версия, но ее не поддержало Минэкономразвития. Нынешнюю версию пакета ФАС отправила на согласование в профильные ведомства и нескольким профильным ассоциациям, рассказали собеседники РБК.