Дуров показал, как выглядел Telegram около 11 лет назад перед запуском
В мессенджере Telegram, когда он еще разрабатывался, в профиле была предусмотрена возможность выкладывать фотографии и получать на них реакции, что похоже на нынешний формат историй, рассказал в своем телеграм-канале основатель платформы Павел Дуров.
«Шутки в сторону, вот как выглядела бета-версия Telegram в конце 2012 года. Обратите внимание на возможность добавлять фотографии на страницы профиля (с геотегами и реакциями!), что похоже на публикации в историях, которые мы запускаем сейчас», — написал он.
По его словам, истории, которые с 14 августа доступны для всех пользователей Telegram, «всегда были частью плана». Запуск новой функции произошел в день десятилетия с момента основания мессенджера.
По этому случаю Дуров отметил, что Telegram за время существования набрал более 800 миллионов активных пользователей.
«Следующий шаг для Telegram — выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом. <...> Сегодняшнее постепенное внедрение историй для всех пользователей знаменует собой начало этого нового этапа в истории Telegram», — отметил он.
Первым формат публикации фото и видео, которые удаляются через короткое время, внедрил сервис Snapchat, который запустили в 2011 году. Пять лет назад он появился в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). После этого stories появились и на других платформах — например, в 2018-м их стала внедрять «ВКонтакте» (которую Дуров запустил в 2006-м и продал в 2014-м), в 2020-м YouTube запустил свои Shorts. Сейчас формат историй можно увидеть даже в функционале банковских приложений.
Stories в Telegram — это формат временных постов, которые можно опубликовать на период от шести до 48 часов, после чего они исчезают. На других платформах период, в который история будет доступна, как правило ограничен 24 часами.
О запуске историй в Telegram Дуров объявил в конце июня. 20 июля функция стала доступна подписчикам Telegram Premium.