Павел Дуров показал, как выглядел Telegram около 11 лет назад перед запуском

Дуров показал, как выглядел Telegram около 11 лет назад перед запуском

Telegram 14 августа исполнилось десять лет. По этому случаю в мессенджере были запущены истории, что Дуров назвал «новым этапом». На скринах Telegram перед запуском видно, что там могла быть функция постинга фото и видео в профиль

В мессенджере Telegram, когда он еще разрабатывался, в профиле была предусмотрена возможность выкладывать фотографии и получать на них реакции, что похоже на нынешний формат историй, рассказал в своем телеграм-канале основатель платформы Павел Дуров.

«Шутки в сторону, вот как выглядела бета-версия Telegram в конце 2012 года. Обратите внимание на возможность добавлять фотографии на страницы профиля (с геотегами и реакциями!), что похоже на публикации в историях, которые мы запускаем сейчас», — написал он.

По его словам, истории, которые с 14 августа доступны для всех пользователей Telegram, «всегда были частью плана». Запуск новой функции произошел в день десятилетия с момента основания мессенджера.

По этому случаю Дуров отметил, что Telegram за время существования набрал более 800 миллионов активных пользователей.

«Следующий шаг для Telegram — выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом. <...> Сегодняшнее постепенное внедрение историй для всех пользователей знаменует собой начало этого нового этапа в истории Telegram», — отметил он.

Первым формат публикации фото и видео, которые удаляются через короткое время, внедрил сервис Snapchat, который запустили в 2011 году. Пять лет назад он появился в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). После этого stories появились и на других платформах — например, в 2018-м их стала внедрять «ВКонтакте» (которую Дуров запустил в 2006-м и продал в 2014-м), в 2020-м YouTube запустил свои Shorts. Сейчас формат историй можно увидеть даже в функционале банковских приложений.

Stories в Telegram — это формат временных постов, которые можно опубликовать на период от шести до 48 часов, после чего они исчезают. На других платформах период, в который история будет доступна, как правило ограничен 24 часами.

О запуске историй в Telegram Дуров объявил в конце июня. 20 июля функция стала доступна подписчикам Telegram Premium.