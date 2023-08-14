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Stories в Telegram стали доступны для всех пользователей

Дуров: Stories в Telegram стали доступны для всех пользователей

В честь десятилетия с момента основания Telegram Stories в соцсети постепенно станут доступными для всех пользователей. Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров.

«Сегодняшнее постепенное развертывание историй для всех пользователей знаменует собой начало нового этапа в истории Telegram. Хотя прошедшее десятилетие было захватывающим, следующие 10 лет станут временем, когда Telegram раскроет свой истинный потенциал», — написал Дуров.

Функцию Stories Дуров анонсировал в конце июня. По его словам, изначально в компании не хотели внедрять эту функцию, однако этого требовали пользователи.

В июле Stories стали доступны для пользователей с премиум подпиской. Пользователи имеют возможность выбирать, кто может просматривать каждую из историй — все пользователи, только контакты с возможными исключениями, несколько выбранных контактов или список близких друзей.

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Telegram Павел Дуров мессенджер
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