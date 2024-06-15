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Война санкций ,  
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Slack предупредил пользователей из России о приостановке учетных записей

Сюжет
Война санкций
Slack начал прекращать работу с Россией еще в марте 2022 года. Тогда были отключены учетные записи компаний, попавших под прямые санкции. Теперь сервис вообще прекратит работу с россиянами. Поводом стали новые санкции США
Фото: Stephen Lam / Getty Images
Фото: Stephen Lam / Getty Images

Сервис для корпоративной коммуникации Slack предупредил клиентов из России о приостановке работы их учетных записей после введения санкций США. Об этом говорится в письме, которое компания разослала российским пользователям.

«В соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В том же письме отмечалось, что Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других юрисдикций, «включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию».

США запретили России ряд услуг в сфере IT
Технологии и медиа
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

12 июня США ввели новые санкции против России, запретив оказывать россиянам ряд услуг в сфере информационных технологий. С 12 сентября 2024 года будет запрещено предоставлять любому лицу в России проектные услуги и услуги по IT-консультированию, поставлять облачные технологии и услуги IT-поддержки для управления предприятием, а также ПО для проектирования и производства.

При этом в Минфине США отметили, что поддерживают свободное распространение информации во всем мире, а американские власти по-прежнему разрешают «определенные операции в сфере телекоммуникаций и интернета, а также гуманитарные операции».

Российская сторона пообещала дать «адекватный и решительный ответ» на санкции США.

Slack начал постепенно прекращать работу с российскими пользователями с весны 2022 года. Материнская компания сервиса Salesforce выразила поддержку Украины и сообщила о маленьком количестве клиентов в России. В марте того же года Slack объявил об отключении учетных записей российских клиентов из-за американских санкций. В основном доступ к сервису тогда потеряли компании, которые попали под прямые санкции.

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Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Slack мессенджер прекращение работы санкции санкции против России

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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