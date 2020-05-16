Гендиректор Krutoy Media Голубева покинет пост после более 20 лет работы

Генеральный директор Krutoy Media Юлия Голубева покинет свой пост, сообщается на сайте медиахолдинга. Она возглавляла холдинг с ноября 1999 года.

«Решение было принято акционером промышленно-финансовой группы «Сафмар» (в структуру которой входит Krutoy Media) Михаилом Гуцериевым», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности гендиректора назначили Евгения Марченко, который ранее был гендиректором «Радио Шансон».

Голубева сообщила РБК, что ей «сегодня нечего добавить к своему обращению [на Youtube]». РБК направил запрос представителю Гуцериева.

Источник, близкий к Krutoy Media, рассказал РБК, что отставка Голубевов — следствие объединения коммерческих служб холдинга Krutoy Media и «Радио Шансон».