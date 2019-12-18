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Технологии и медиа ,  
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Альянс по продаже радиорекламы ВГТРК и «Газпром-Медиа» распался

Созданный в конце 2018 года «Дом радиорекламы», объединенный продавец рекламы на станциях ВГТРК и «Газпром-Медиа», фактически прекратил свое существование, сообщили РБК три источника на радиовещательном рынка и подтвердил топ-менеджер «Газпром-Медиа».

По их словам, с 2020 года холдинг «Газпром-Медиа» будет продавать рекламу на своих радиостанциях самостоятельно. Кто будет продавать рекламу в эфире радиостанций ВГТРК, на данный момент еще не решено, уточняют собеседники РБК.

«Газпром-Медиа» через дочернюю компанию «ГПМ-Радио» управляет, в частности, «Авторадио», «Эхо Москвы», «Юмор FM», Energy, Like FM, Relax FM, «Детским радио».

ВГТРК принадлежит федеральные сети «Вести FM», «Радио России», «Радио Маяк», «Радио Культура».

ООО «Дом радиорекламы» был учрежден «Газпром-Медиа» (51%) и одной из структур Новой сервисной компании (49%), технологического партнера Национального рекламного альянса, который, в свою очередь, продает рекламу практически на всем ТВ и одним из учредителей которого является ВГТРК. «Мы много лет продвигаем идею объединения продаж на единой площадке, — заявлял тогда гендиректор «ГПМ-Радио» Юрий Костин. — Цели: стабилизация и рост рынка радио за счет привлечения «новых денег».

По итогам девяти месяцев 2019 года рекламные доходы всех радиостанций снизились, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 5%, до 10,9-11,1 млрд руб.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпром-Медиа», ВГТРК и Новой сервисной компании.

Теги: реклама, ВГТРК, «Газпром-Медиа», Национальный рекламный альянс
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