Украинская группа Kalush Orchestra прошла в финал «Евровидения»

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania вышла в финал «Евровидения», сообщается на сайте конкурса.

10 мая в итальянском Турине начался 66-й конкурс «Евровидение». В первом полуфинале выступили представители 17 стран.

Из них в финал, который состоится 14 мая, прошли только десять стран: помимо Украины, это Швейцария (Marius Bear с песней Boys Do Cry), Армения (Rosa Linn с песней Snap), Исландия (Systur с песней Með Hækkandi Sól), Литва (Monika Lui с песней Sentimental), Португалия (MARO с песней Saudade Saudade), Норвегия (Subwoolfer с песней Give That Wolf A Banana), Греция (Amanda Georgiadi Tenfjord с песней Die Together), Молдавия (Zdob și Zdub & Advahov Brothers с песней Trenulețul) и Нидерланды (S10 с песней De Diepte).

25 февраля, после начала военных действий на Украине, организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году. В ответ «Первый канал», ВГТРК и радиодом «Останкино» объявили о своем решении выйти из Европейского вещательного союза (организатор конкурса), назвав исключение России «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитически статус».