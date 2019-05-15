Эксперты назвали главные угрозы кибербезопасности

Распространение новых технологий изменит методы и средства, применяемые злоумышленники для доступа к секретным данным. В пятерке лидеров — распространение «интернета вещей» и внедрение сетей 5G

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Специалисты Сбербанка назвали самые актуальные угрозы ближайшего времени в области кибербезопасности. Сообщение банка с их описанием есть у РБК.

Несмотря на то что фишинг, а также преднамеренные и непреднамеренные утечки остаются наиболее распространенными методами проникновения в инфраструктуру предприятий и государственных учреждений, в будущем будут расти риски, связанные с распространением мобильных устройств и новых технологий.

В топ-5 угроз кибербезопасности эксперты банка включили распространение смартфонов, «интернета вещей» и искусственного интеллекта, — все это злоумышленники могут использовать для расширения собственных возможностей.

Несут новые риски также развитие сетей 5G и распространение концепции BYOD (Bring Your Own Device), согласно которой сотрудники компаний приносят на работу личные ноутбуки и другие устройства.

В высокоскоростных мобильных сетях 5-го поколения (5G) атаки могут стать более массовыми, а оснащение бытовых приборов различными технологиями для взаимодействия между собой или с внешней средой («интернет вещей») увеличивает возможности для использования всех этих устройств и образуемых ими сетей в качестве плацдарма для хакерских атак.