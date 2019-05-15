Эксперты назвали главные угрозы кибербезопасности

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,50 -0,15 EUR Бирж. 72,17 -0,28 Brent 72,88 +1,19% USD Нал. 65,02 64,14 EUR Нал. 72,82 71,97 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1187 -0,0013 BTC/USD Бирж. 7 834,79 -295,71 IMOEX 2 585,08 +1,20% RTSI 1 262,36 +1,23% DJIA 25 648,02 +0,45% Nasdaq 7 822,15 +1,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Транснефть ₽135 900 (-13,44%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Транснефть ₽135 900 (-13,44%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
В Сеть утекли данные о ранее неизвестных российских спутниках Общество, 16:03 Путин поддержал идею обеспечить больше школьников бесплатным питанием Политика, 16:02 Четырехкратный победитель Кубка Стэнли возглавил ярославский «Локомотив» Спорт, 15:55 Путин объяснил, какие люди любят критику и почему Политика, 15:49 Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели вместе Общество, 15:45 Пост генсека ОДКБ в 2020 году займет белорусский кандидат Политика, 15:44 Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России Политика, 15:43 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 15:43 Суд взыскал с ХК «Спартак» ₽2,3 млн за использование образа Ждуна Общество, 15:41 Альфа-банк назвал самый подходящий для получения кредита знак зодиака Финансы, 15:31 Парламент Австрии выступил за запрет хиджабов в начальных школах Общество, 15:19 Лучшая неделя для Bitcoin за последние годы: что произошло на крипторынке Крипто, 15:19 Башни из песка и соцсети для соседей: в Москве показали дома будущего Недвижимость, 15:17  «Уральские авиалинии» прекратили летать из Жуковского в Париж и Ниццу Общество, 15:15
Технологии и медиа ,  
0 
Эксперты назвали главные угрозы кибербезопасности
Распространение новых технологий изменит методы и средства, применяемые злоумышленники для доступа к секретным данным. В пятерке лидеров — распространение «интернета вещей» и внедрение сетей 5G
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Специалисты Сбербанка назвали самые актуальные угрозы ближайшего времени в области кибербезопасности. Сообщение банка с их описанием есть у РБК.

Несмотря на то что фишинг, а также преднамеренные и непреднамеренные утечки остаются наиболее распространенными методами проникновения в инфраструктуру предприятий и государственных учреждений, в будущем будут расти риски, связанные с распространением мобильных устройств и новых технологий.

В топ-5 угроз кибербезопасности эксперты банка включили распространение смартфонов, «интернета вещей» и искусственного интеллекта, — все это злоумышленники могут использовать для расширения собственных возможностей.

Несут новые риски также развитие сетей 5G и распространение концепции BYOD (Bring Your Own Device), согласно которой сотрудники компаний приносят на работу личные ноутбуки и другие устройства.

В высокоскоростных мобильных сетях 5-го поколения (5G) атаки могут стать более массовыми, а оснащение бытовых приборов различными технологиями для взаимодействия между собой или с внешней средой («интернет вещей») увеличивает возможности для использования всех этих устройств и образуемых ими сетей в качестве плацдарма для хакерских атак.

Политика
Глава МИД Франции назвал три угрозы мировой безопасности

Тем не менее пока фишинг остается основным методом проникновения — на рассылку фейковых сообщений от имени известных фирм приходится более 60% атак на банковский сектор России и многих европейских стран, указывает Сбербанк.

С начала 2019 года специалистами службы кибербезопасности банка было выявлено и отправлено на блокировку почти 2 тыс. фишинговых ресурсов, замаскированных под сайт Сбербанка.

Эксперты напоминают, что основным методом борьбы с фишингом является обучение пользователя.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Сбербанк», кибербезопасность, киберугроза
Материалы по теме
Путин заявил о вредном для кибербезопасности «эгоизме отдельных стран»
Технологии и медиа
Fox узнал о включении России в список угроз кибербезопасности Пентагона
Политика
В МИД заявили о планах внести в ООН проект об экспертах кибербезопасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter