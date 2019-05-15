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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Бывший ключевой продавец телерекламы перешел на работу в ВГТРК
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Новым топ-менеджером ВГТРК, отвечающим, в частности, за коммерческую деятельность, стала Инна Жарова, рассказали РБК ее знакомые и подтвердил источник в госхолдинге. По их словам, в ВГТРК Жарова работает с весны этого года. В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. С самой Жаровой связаться не удалось.

На рекламном рынке Инна Жарова известна прежде всего как руководитель дирекции продаж группы «Видео Интернешнл», ключевого продавца рекламы на всем российском ТВ с середины 1990-х по декабрь 2016 года. «Видео Интернешнл», собственниками которой в 2010 году стали структуры, связанные с банком «Россия» и его акционерами, обслуживала «Первый канал», ВГТРК, Национальную медиа группу, «СТС Медиа», ЮТВ и других вещателей.

В 2017 году на смену «Видео Интернешнл» и сейлз-хаусу «Газпром-Медиа» пришел учрежденный самими вещателями Национальный рекламный альянс. В нем практически все ключевые должности заняли топ-менеджеры «Видео Интернешнл». Жарова продолжила работать в альянсе, но перестала отвечать непосредственно за продажи телерекламы — они стали сферой ответственности первого заместителя гендиректора Сергея Коптева. Жарова, как рассказывали тогда ее знакомые, стала курировать отношения с обслуживаемыми каналами.

Представитель Национального рекламного альянса не ответил на запрос РБК.

В конце 2018 года в Национальном рекламном альянсе сменилось руководство. Компанию покинул ее гендиректор Сергей Васильев, ранее много лет руководивший «Видео Интернешнл». Затем от продаж рекламы был отстранен Коптев.

В 2019 году рекламные доходы телеканалов впервые перестали расти после кризисного 2015 года, писал в марте РБК. Цель Национального рекламного альянса — за счет второго полугодия исправить негативную тенденцию и по итогам года добиться нулевой динамики, рассказывали тогда собеседники РБК на рекламном рынке.

ФГУП «ВГТРК», в частности, управляет телеканалами «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», вместе с «Ростелекомом» развивает распространяющиеся в кабельных сетях каналы «Мульт», «Моя планета», «Доктор», «Наука», владеет радиостанциями «Вести FM», «Маяк», «Радио России». В 2017 году выручка ВГТРК, как указано в ее отчете о финансово-экономической деятельности, превысила 30 млрд руб., чистая прибыль достигла 2,6 млрд руб. Из федерального бюджета госхолдинг получил тогда 23,8 млрд руб. Данные за 2018 год еще не раскрыты.

Теги: ВГТРК, Национальный рекламный альянс, Реклама
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Бизнес
Рекламные доходы телеканалов перестали расти
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