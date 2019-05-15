Бывший ключевой продавец телерекламы перешел на работу в ВГТРК

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Новым топ-менеджером ВГТРК, отвечающим, в частности, за коммерческую деятельность, стала Инна Жарова, рассказали РБК ее знакомые и подтвердил источник в госхолдинге. По их словам, в ВГТРК Жарова работает с весны этого года. В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. С самой Жаровой связаться не удалось.

На рекламном рынке Инна Жарова известна прежде всего как руководитель дирекции продаж группы «Видео Интернешнл», ключевого продавца рекламы на всем российском ТВ с середины 1990-х по декабрь 2016 года. «Видео Интернешнл», собственниками которой в 2010 году стали структуры, связанные с банком «Россия» и его акционерами, обслуживала «Первый канал», ВГТРК, Национальную медиа группу, «СТС Медиа», ЮТВ и других вещателей.

В 2017 году на смену «Видео Интернешнл» и сейлз-хаусу «Газпром-Медиа» пришел учрежденный самими вещателями Национальный рекламный альянс. В нем практически все ключевые должности заняли топ-менеджеры «Видео Интернешнл». Жарова продолжила работать в альянсе, но перестала отвечать непосредственно за продажи телерекламы — они стали сферой ответственности первого заместителя гендиректора Сергея Коптева. Жарова, как рассказывали тогда ее знакомые, стала курировать отношения с обслуживаемыми каналами.

Представитель Национального рекламного альянса не ответил на запрос РБК.

В конце 2018 года в Национальном рекламном альянсе сменилось руководство. Компанию покинул ее гендиректор Сергей Васильев, ранее много лет руководивший «Видео Интернешнл». Затем от продаж рекламы был отстранен Коптев.