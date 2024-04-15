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Эксклюзив

«Магнит» начал ребрендинг купленной у AliExpress сети

«Магнит» начал переводить маркетплейс KazanExpress на бренд «Магнит Маркет»
«Магнит» разработал концепцию и визуальное оформление бренда маркетплейса «Магнит Маркет», который компания развивает на базе приобретенного в 2023 году KazanExpress. Компания планирует завершить процесс интеграции летом

Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»

О том, что «Магнит» начал ребрендинг маркетплейса KazanExpress, купленного осенью 2023 года, РБК рассказал представитель ретейлера. Как и предполагалось, площадка сменит название на «Магнит Маркет».

Новый логотип разработан совместно с брендинговым агентством LINII, которое ранее обновляло стилистику группе «М.Видео-Эльдорадо», X5 Group, сети «Вкусвилл» и др. В нем использован коралловый цвет, близкий к фирменному красному цвету «Магнита», и дополнительные цвета — желтый, белый и графитовый. В визуальном оформлении также используются «сигнальные иконки», отражающие идею навигатора.

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Бизнес
Фото:kazanexpress / Telegram

Сначала элементы нового бренда появятся на сайте и в приложении маркетплейса, затем будет запущен новый сайт, а также появится возможность сделать заказ через приложение «Магнита». Все новые пункты выдачи заказов будут открываться в новом дизайне. Полностью на новый бренд компания перейдет до конца года. Сумма инвестиций в ребрендинг не раскрывается.

Как «Магнит» развивает маркетплейс

В ноябре прошлого года «Магнит» выкупил KazanExpress у структуры «AliExpress Россия» «Агрегатор-с Онлайн» (владела 56,3% маркетплейса), владельца казанского холдинга FIX Сергея Еремеева (33,8%) и основателей Линара Хуснуллина и Кевина Ханда (7,8% и 2,1%, соответственно). Сумма сделки не раскрывалась, но по оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, она могла составить примерно 10 млрд руб.

Как рассказал РБК гендиректор «Магнит Маркета» Константин Измайлов, в этом году площадка планирует запустить до 4 тыс. новых пунктов выдачи заказов в магазинах «Магнит» и «Магнит Косметик», из них 1,5 тыс. — в Москве. Общее число пунктов вырастет до 4,5 тыс. Измайлов отметил, что развитие пунктов в сети «Магнит» не потребует значительных капитальных вложений и операционных затрат. По его словам, компания также тестирует возможности доставки на следующий день через логистику «Магнита».

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Технологии и медиа
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

«Магнит Маркет», по словам Измайлова, планирует держать в среднем более низкие комиссии, чем на рынке, что даст возможность продавцам зарабатывать больше. В части собственных продаж маркетплейс будет фокусироваться, например на таких категориях, как бытовая химия и товары для гигиены, где у «Магнита» есть возможность делать закупки по более низким ценам, рассказал глава площадки. В то же время он подчеркнул, что они не планируют конкурировать с другими маркетплейсами за долю рынка. «У нас есть аудитория «Магнита» — более 40 млн лояльных покупателей. Наша главная задача — предложить им качественный ассортимент маркетплейса по низким ценам и удобный сервис», — заключил гендиректор «Магнит Маркета».

Среди российских маркетплейсов KazanExpress по обороту входил в топ-10 и являлся хорошо узнаваемым брендом, который начал развиваться в Татарстане, рассказывает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Для масштабирования проекта на всю страну, по его мнению, использование федерального бренда «Магнит» «выглядит более чем логичным». При условии запуска маркетинговой кампании, направленной на продвижение бренда среди покупателей и продавцов — «Магнит Маркет» может закрепиться в топ-5 маркетплейсов, поскольку у него уже есть прямой доступ через мобильное приложение и коммуникации в магазинах к многомиллионной аудитории клиентов «Магнита».

Оборот KazanExpress в первом полугодии прошлого года составил 9,2 млрд руб. Для сравнения, оборот лидеров рынка — Wildberries и Ozon за тот же период равнялся 991,8 млрд и 636 млрд руб., соответственно. Общий оборот электронной коммерции в России по итогам 2023 года вырос на 28% по сравнению с 2022-м и достиг 6,4 трлн руб., следует из данных АКИТ и «Сбера». Оборот всей розничной торговли растет медленнее — на 6,4% за прошедший год (достиг 47,4 трлн руб.), согласно данным доклада Росстата о социально-экономическом положении России. Учитывая это, на долю онлайн-покупок во всей рознице пришлось 13,5% вместо 11,6% в 2022 году.

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Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков
«Магнит» маркетплейс ребрендинг интернет-торговля
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