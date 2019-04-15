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В Великобритании предложили запретить детям ставить «лайки» в соцсетях
Кнопка «лайк» в Facebook и Instagram угрожает конфиденциальности несовершеннолетних, полагает британский Офис комиссара по информации. Для детей использование подобной системы оценки контента могут запретить
Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Британский регулятор — Офис комиссара по информации (ICO) — подготовил новый кодекс оказания услуг в онлайн-сервисах. Новые правила ужесточают контроль за несовершеннолетними в социальных сетях.

Кодекс, как отметили в ICO, связан с публикацией правительством Великобритании «Белой книги» о вреде интернет-зависимости. В связи с растущим беспокойством в обществе ICO решил подготовить список новых стандартов для технологических компаний, которые регулируют правила конфиденциальности для детей.

«Должно быть равновесие: защита людей в Сети и одновременно использование возможностей, которые предоставляют нам инновации в цифровой сфере. Когда дело доходит до детей, это особенно важно. В ту эпоху, когда дети учатся пользоваться планшетом прежде, чем они научатся ездить на велосипеде, первостепенное значение приобретает обеспечение их свободы играть, учиться и делать открытия в цифровом мире», — говорится в заявлении регулятора.

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В кодексе устанавливается требование включать максимальные настройки конфиденциальности по умолчанию — это касается и геолокации, которая должна быть по умолчанию отключена. Данные детей не подлежат передаче кому-либо еще. Особо в документе оговаривается, что онлайн-платформы не должны подталкивать детей к тому, чтобы они предоставляли излишние личные данные или ослабляли настройки конфиденциальности. В числе подобных методов мотивации упоминаются «лайки» в Facebook и Instagram и «страйки» в Snapchat.

Все перечисленные нормы относятся ко всем технологическим компаниям, предоставляющим услуги в Великобритании, даже если они зарегистрированы за пределами страны. За нарушение новых норм им будут грозить штрафы в размере до 4% от дохода.

Инициатива ICO, отмечает пресс-служба регулятора, основана на предложениях, поступивших от дизайнеров онлайн-сервисов, мнениях экспертов и общественных активистов. Сейчас кодекс находится на стадии общественных консультаций.

В апреле Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании выступило с предложением создать специализированный регулятор, который будет заниматься контролем распространения «вредного контента» в социальных сетях, поисковых системах, системах обмена сообщениями и файлообменниках. Этот орган получит право накладывать штрафы и блокировать сайты. По данным Bloomberg, эта идея является попыткой правительства британского премьера Терезы Мэй привлечь такие компании, как Instagram, Facebook и Twitter, к ответственности за то, что они якобы не выполняют свои обязанности по защите пользователей от «вредоносного контента».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: соцсети, Великобритания, Дети
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