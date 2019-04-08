В Великобритании предложили создать регулятор для защиты от онлайн-угроз

В Великобритании предложили создать регулятор для защиты от онлайн-угроз

Новый орган, согласно инициативе британского министерства, станет контролировать распространение информации в социальных сетях, поисковых системах и хостингах для обмена файлами

Тереза Мэй (Фото: Reuters)

Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании предложило создать независимый регулятор, который будет заниматься контролем распространения «вредного контента» в социальных сетях, поисковых системах, системах обмена сообщениями и файлообменниках. Об этом со ссылкой на соответствующую инициативу ведомства сообщают Business Insider и Bloomberg.

Подобная идея, по данным агентства, является попыткой правительства британского премьера Терезы Мэй привлечь такие компании, как Instagram, Facebook и Twitter, к ответственности за то, что они якобы не выполняют свои обязанности по защите пользователей от «вредоносного контента».

Новый регулятор, согласно инициативе министерства, наделят различными полномочиями по обеспечению соблюдения определенных правил в Сети. Предполагается, что этот орган может получить право блокировать доступ к сайтам или накладывать ответственность за нарушения на отдельных руководителей компаний (например, налагать штрафы), отмечает Bloomberg.

Мэй, по его данным, комментируя подобное предложение, заявила, что ​«работающие в интернете компании должны начать нести ответственность за свои платформы и помочь восстановить доверие общественности к этой технологии». «Слишком долго эти компании не делали достаточно для защиты пользователей, особенно детей и молодежи, от вредоносного контента», — подчеркнула она.

В случае принятия в нынешней редакции документ, представленный министерством цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Британии, будет применяться по отношению к любой компании, которая позволяет пользователям обмениваться информацией, находить пользовательский контент или взаимодействовать друг с другом в интернете (например, на платформах социальных сетей, файловых хостингах, публичных дискуссионных форумах, службах обмена сообщениями и поисковых системах), уточняет агентство.