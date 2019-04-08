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Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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В Великобритании предложили создать регулятор для защиты от онлайн-угроз
Новый орган, согласно инициативе британского министерства, станет контролировать распространение информации в социальных сетях, поисковых системах и хостингах для обмена файлами
Тереза Мэй (Фото: Reuters)

Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании предложило создать независимый регулятор, который будет заниматься контролем распространения «вредного контента» в социальных сетях, поисковых системах, системах обмена сообщениями и файлообменниках. Об этом со ссылкой на соответствующую инициативу ведомства сообщают Business Insider и Bloomberg.

Подобная идея, по данным агентства, является попыткой правительства британского премьера Терезы Мэй привлечь такие компании, как Instagram, Facebook и Twitter, к ответственности за то, что они якобы не выполняют свои обязанности по защите пользователей от «вредоносного контента».

Новый регулятор, согласно инициативе министерства, наделят различными полномочиями по обеспечению соблюдения определенных правил в Сети. Предполагается, что этот орган может получить право блокировать доступ к сайтам или накладывать ответственность за нарушения на отдельных руководителей компаний (например, налагать штрафы), отмечает Bloomberg.

Мэй, по его данным, комментируя подобное предложение, заявила, что ​«работающие в интернете компании должны начать нести ответственность за свои платформы и помочь восстановить доверие общественности к этой технологии». «Слишком долго эти компании не делали достаточно для защиты пользователей, особенно детей и молодежи, от вредоносного контента», — подчеркнула она.

В случае принятия в нынешней редакции документ, представленный министерством цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Британии, будет применяться по отношению к любой компании, которая позволяет пользователям обмениваться информацией, находить пользовательский контент или взаимодействовать друг с другом в интернете (например, на платформах социальных сетей, файловых хостингах, публичных дискуссионных форумах, службах обмена сообщениями и поисковых системах), уточняет агентство.

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Предложения ведомства, по данным Bloomberg, в частности, включают в себя «обеспечение [новым регулятором] того, чтобы компании быстро реагировали на жалобы пользователей», и составление определенного свода правил, в котором может быть указано требование «минимизировать распространение вводящей в заблуждение или вредной информации (особенно во время выборов)». Кроме того, инициатива в случае ее принятия обяжет работающие в Сети технологические компании ежегодно предоставлять отчеты по поводу их борьбы с вредоносным контентом.

Помимо этого, власти Британии предложили разработать определенную структуру, которая помогла бы помочь этим организациям внедрять функции безопасности в их новые продукты. Также законопроект предполагает создание стратегии обучения пользователей тому, как распознавать и бороться со «злонамеренным поведением в интернете».

Соответствующие предложения, отмечает Business Insider, уже получили название «первые в мире законы о безопасности в Сети». Подобные инициативы Лондона указывают на его желание взять на себя ведущую роль в регулировании крупнейших мировых технологических компаний, замечает издание.

Консерватор, возглавляющий министерство, подготовившее этот проект, Дамиан Коллинз, представляя инициативу, сослался на теракт в Новой Зеландии, в результате которого 50 мусульман были убиты, а видеозапись нападения транслировалась в прямом эфире в Facebook. «Регулирующий орган должен иметь полномочия расследовать, каким образом было распространено содержание этого видео и почему [компанией] не было сделано больше, чтобы остановить его распространение заранее», — отметил он.

Однако высказанные авторами документа идеи в самой Великобритании поддержали не все, подчеркивает Bloomberg. Так, эксперты из исследовательской группы по маркетингу Института экономических исследований назвали их «драконьими». Подобные изменения, скорее всего, будут вредить, а не приносить пользу, сдерживая инновации, считают специалисты. Гендиректор этого института Марк Литтлвуд, комментируя предложения ведомства, заявил, что предоставление правительству полномочий диктовать, какой контент является подходящим, а какой нет, создает опасный прецедент.

Тем не менее законопроект, напоминает Business Insider, был представлен после слов основателя и генерального директора Facebook Inc. Марка Цукерберга о том, что власти должны активнее принимать участие в регулировании Сети.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Великобритания, интернет-регулирование
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