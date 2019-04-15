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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
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Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах
Сервис тестируется в партнерстве с Россельхозбанком и сетью «Русский пармезан», наличные можно снять при оплате не только картой, но и смартфоном. Ранее РБК узнал, что Visa предписала банки обеспечить работу этого сервиса к апрелю
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Международная платежная система Visa начала тестировать в России системы снятия наличных с ее карт в кассах магазинов. Об этом говорится в пресс-релизе Visa, поступившем в РБК. Сервис тестируется в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком.

Воспользоваться услугой можно при оплате не только картой, но и смартфоном. В дальнейшем этой системой смогут воспользоваться граждане по всей России. Сейчас система снятия наличных с карт Visa в кассах магазинов работает в США, Великобритании, Чехии, Словакии, Польше, Мексике и других странах.

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В феврале РБК сообщал, что Visa предписала российские банки к апрелю 2019 года обеспечить техподдержку ее системы по снятию наличных в кассах магазинов. По данным источников РБК, к тестированию сервиса Visa готовились банк «Русский стандарт» и Райффайзенбанк. В ВТБ, Промсвязьбанке и «ФК Открытие» подтвердили РБК получение письма от Visa.

За раз можно будет снять не более $100 (около 6,5 тыс. руб.). В сентябре прошлого года такой сервис запустила Mastercard, однако он работает только в одном магазине сети «Фасоль», клиенты могут снять до 5 тыс. руб. Для оказания такой услуги в России магазины должны получить статус банковского платежного агента.

В марте стало известно, что Сбербанк в июле запустит сервис по снятию наличных на кассах магазинов, им смогут воспользоваться владельцы карт Visa и Mastercard, которые эмитированы как Сбербанком, так и другими кредитными организациями. Снять наличные можно будет только при оплате покупки по карте. Услуги будут предоставляться в торговых точках малого и среднего бизнеса, крупные магазины подключат к этой системе в сентябре.
Автор: Григорий Дубов
При участии: Евгения Чернышова
Теги: Visa, снятие наличных, магазины, Банки, Банковские карты
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