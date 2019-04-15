Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

Сервис тестируется в партнерстве с Россельхозбанком и сетью «Русский пармезан», наличные можно снять при оплате не только картой, но и смартфоном. Ранее РБК узнал, что Visa предписала банки обеспечить работу этого сервиса к апрелю

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Международная платежная система Visa начала тестировать в России системы снятия наличных с ее карт в кассах магазинов. Об этом говорится в пресс-релизе Visa, поступившем в РБК. Сервис тестируется в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком.

Воспользоваться услугой можно при оплате не только картой, но и смартфоном. В дальнейшем этой системой смогут воспользоваться граждане по всей России. Сейчас система снятия наличных с карт Visa в кассах магазинов работает в США, Великобритании, Чехии, Словакии, Польше, Мексике и других странах.

В феврале РБК сообщал, что Visa предписала российские банки к апрелю 2019 года обеспечить техподдержку ее системы по снятию наличных в кассах магазинов. По данным источников РБК, к тестированию сервиса Visa готовились банк «Русский стандарт» и Райффайзенбанк. В ВТБ, Промсвязьбанке и «ФК Открытие» подтвердили РБК получение письма от Visa.

За раз можно будет снять не более $100 (около 6,5 тыс. руб.). В сентябре прошлого года такой сервис запустила Mastercard, однако он работает только в одном магазине сети «Фасоль», клиенты могут снять до 5 тыс. руб. Для оказания такой услуги в России магазины должны получить статус банковского платежного агента.