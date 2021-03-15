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Технологии и медиа ,  
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Государство досрочно вернет себе права на «Чапаева» и «Старика Хоттабыча»

Госфильмофонд сможет напрямую распоряжаться «золотой коллекцией» «Ленфильма». Сейчас государство получает только 36 млн руб. в год от посредника за ее использование, хотя возможные доходы от этой коллекции оцениваются в разы выше
Кадр из фильма «Чапаев»
Кадр из фильма «Чапаев» (Фото: Ленфильм)

Госфильмофонд России и ООО «Твин СП» ведут переговоры по расторжению лицензионного договора, заключенного еще в 2009 году, а затем переоформленного в 2017-м. Об этом говорится в судебных материалах по иску, который прокуратура Московской области подала в сентябре прошлого года к Госфильмофонду и «Твин СП». Прокуратура, как указано в судебных документах, в интересах Минкультуры требует признать недействительным договор и тем самым лишить «Твин СП» исключительной лицензии на использование произведений.

Речь идет о так называемой золотой коллекции «Ленфильма» — картинах, созданных на этой студии еще в советскую эпоху: «Чапаев» (1934), «Старик Хоттабыч» (1956), «Полосатый рейс» (1961), «Начало» (1970), «Соломенная шляпка» (1974), «Влюблен по собственному желанию» (1981) и др., сообщал ранее РБК.

Минкультуры решило через суд вернуть «Ленфильму» «золотую коллекцию»
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Территория киностудии &laquo;Ленфильм&raquo;

В 2009 году Госфильмофонд, который тогда возглавлял Николай Бородачев, заключил с «Твин СП» договор, по которому эта компания получила до 2024 года исключительные права на «золотую коллекцию» «Ленфильма», в 2017-м было заключено дополнительное соглашение, согласно которому права были продлены до 2030 года.

В 2014–2017 годах «Твин СП» выплачивал Госфильмофонду от 41 млн до 69 млн руб., сообщал первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Романова (сведения предоставил РБК депутат). В дополнительном соглашении от 2017 года, по информации Романова со ссылкой на ответ Буксмана, речь шла лишь о 36 млн руб. в год, что, по мнению прокуратуры, является «заведомо невыгодным» финансовым вознаграждением.

РБК направил запросы в прокуратуру Московской области, Минкультуры, Госфильмофонд и «Твин СП». Источник, знакомый с ходом судебного спора, подтверждает, что договор будет досрочно расторгнут и «Ленфильм» вернет себе права на свою коллекцию. Киностудия не является стороной судебного процесса и поэтому не может давать комментарии, ответил представитель «Ленфильма».

Именно с отсутствием прав на свою «золотую коллекцию» связывал финансовые проблемы «Ленфильма» предыдущий менеджмент студии. Минкультуры еще в конце 2019 года предлагало передать самому «Ленфильму» на 25 лет лицензию на право распоряжаться своей коллекцией. Реализация телевизионных прав на коллекцию может приносить «Ленфильму» около 120 млн руб. в год, оценивал ранее источник на кинорынке.

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«Ленфильм» получил еще ₽1 млрд из бюджета на покрытие долга перед ВТБ
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Киностудия &laquo;Ленфильм&raquo;

У Госфильмофонда заключены с «Твин СП» и другие лицензионные договоры: компания по-прежнему распоряжается «золотой коллекцией» Киностудии им. Горького («Вам и не снилось», «Гостья из будущего», «Дело было в Пенькове», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и др.) и является выгодоприобретателем от показа на эфирном ТВ «золотой коллекции» «Союзмультфильма». РБК направил запросы представителям этих студий.

Учредителями ООО «Твин СП» ЕГРЮЛ называет гендиректора компании Елену Шишко (95%) и Михаила Кондакова (5%). В 2019 году выручка компании по РСБУ достигла, по данным базы СПАРК, 448 млн руб., прибыль от основной деятельности — 160 млн руб., чистая прибыль — почти 283 млн руб. Сведений за 2020 год еще нет.

Общий доход Госфильмофонда в 2019 году, по информации Федерального казначейства, приблизился к 1,4 млрд руб., расходы в целом тогда составили почти 1,1 млрд руб. В 2020 году это были соответственно 705 млн и 1 млрд руб.

Автор
Сергей Соболев
«Ленфильм» Госфильмофонд Минкультуры Судебный иск
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