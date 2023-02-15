Умер разработчик снарядов к системам «Град» и «Ураган»

Анатолий Капчиц (Фото: Тульский государственный музей оружия)

Умер конструктор Анатолий Капчиц, под руководством которого создавались боеприпасы к реактивным системам залпового огня «Град», «Град-1», «Ураган», «ТОС-1» и «Огонь», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу научно-производственного объединения «Сплав» им. А.Н. Ганичева.

Капчиц скончался в Туле. Ему было 86 лет. Причина смерти конструктора не уточняется.

РСЗО «Град» и «Ураган» — советско-российские системы калибра 122 и 220 мм, которые могут поражать открытую и укрытую живую силу противника, а также небронированную и бронированную технику.



«ТОС-1» (тяжелая огнеметная система) используется для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом.



«Огонь» — советский огнеметно-зажигательный комплекс калибра 140 мм. Комплекс предназначен для вооружения десантных кораблей.

Капчиц родился в 1936 году в Киеве. Окончил Тульский механический институт (ныне Тульский государственный университет), в «Сплаве» в разные годы работал инженером, заместителем начальника отдела и главным научным сотрудником. За создание боевых частей и снарядов его удостоили Государственной премии СССР, звания заслуженного конструктора России и премии правительства России. Капчиц был автором более 40 патентов и изобретений.

В январе на 86-м году жизни скончался научный руководитель «Алмаз-Антея» и разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. В общей сложности Камнев — автор более 20 изобретений и соавтор свыше 300 научно-технических отчетов. Его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, званием Героя Труда России, он дважды лауреат Государственной премии.