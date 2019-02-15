Выручка «Яндекса» по итогам 2018 года выросла на 41%

По итогам 2018 года консолидированная выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») выросла на 41% по сравнению с 2017 годом и составила 126,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Чистая прибыль выросла на 146%, до 18,4 млрд руб.

Основная часть выручки Yandex пришлась на рекламные доходы. Этот показатель вырос на 22% по итогам года и составил 101,1 млрд руб. Выручка направления «Такси» выросла на 293%, до 19,2 млрд руб.

Указанные результаты не учитывают показателей «Яндекс.Маркета». С апреля 2018 года Yandex перестал консолидировать «Яндекс.Маркет», поскольку закрыл сделку по созданию на его базе совместного предприятия в сфере электронной коммерции со Сбербанком. Интернет-холдинг получил 30 млрд руб. инвестиций, у обеих сторон — неконтрольные доли в 45% (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркета»).

Согласно прогнозу Yandex, в 2019 году выручка компании должна вырасти на 28–32%. В сегменте «Поиск и портал» по итогам этого года компания рассчитывает увеличить выручку на 18–20%.