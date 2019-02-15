Операторы связи протестируют «суверенный Рунет» в пилотном режиме

Глава Роскомнадзора пообещал, что пилотные проверки «100% будут», их проведут вместе с операторами связи, но только после принятия закона. Ранее операторы говорили, что на учениях нужно определить реальные угрозы для Рунета

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Роскомнадзор и операторы связи проведут пилотные испытания в рамках закона о защите Рунета от внешних угроз, если он будет принят. Об этом заявил на Российском инвестиционном форуме глава ведомства Александр Жаров, передает корреспондент РБК.

«Пилоты 100% будут, и будем мы их делать вместе с операторами связи, но после принятия закона», — сказал он.

Ранее российские операторы связи заявляли, что закон об устойчивости Рунета нужно протестировать — и определить, что именно угрожает Сети.

Законопроект о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе сети интернет в России был принят в первом чтении в Госдуме во вторник, 12 февраля.