Пользователи сообщили о сбоях в работе интернет-сервисов в России

На пике число жалоб превысило 6 тыс. Чаще всего сообщения о проблемах оставляли пользователи МТС

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В России около 12:00 мск был зафиксирован сбой в работе ряда интернет-сервисов. Об этом свидетельствуют данные о жалобах пользователей на сайтах Сбой.рф и Downdetector.

Больше всего жалоб поступало от пользователей МТС, также о проблемах сообщали пользователи МГТС, «Ростелекома».

Люди жаловались на проблемы с домашним и мобильным интернетом, а также на проблемы с интернет-телевидением. Также были вопросы по доступу в Google.

Большинство жалоб поступило из столичного региона, а также Нижегородской, Свердловской областей и Удмуртии. На пике число жалоб превысило 6 тыс.

В МТС от комментариев отказались.

Как позже сообщили ТАСС в Роскомнадзоре, причиной сбоя стала авария «на магистральной сети у одного из операторов связи». В настоящее время она уже устранена, работа сервисов восстанавливается, заверили в ведомстве.

1 ноября пользователи фиксировали проблемы с работой МТС и МГТС. Тогда общее число жалоб на Сбой.рф превысило 4,5 тыс., на Downradar — 1,6 тыс.