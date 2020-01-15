Трансляцию послания Путина не удалось провести на главных фасадах Москвы

Ранее заявленную информационную поддержку обращения президента к Федеральному собранию на центральных медиафасадах Москвы отменили. Обращение планировалось показать на гостинице «Космос», Центральном Телеграфе и Новом Арбате

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Инициированная Общероссийским народным фронтом (ОНФ) информационная поддержка обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию, которое прошло в среду, 15 января, в полном объеме не состоялась. Накануне стало известно о том, что «видеоролики и изображения с цитатами президента» должны были транслироваться на медиафасадах Москвы — в частности, размещение планировалось на видеопанелях рекламной компании LBL — на здании гостиницы «Космос», Центральном Телеграфе, кинотеатре «Октябрь» и «Доме книги» на Новом Арбате, ТЦ «Ереван-Плаза». Но ни в какой форме послание на этих рекламных поверхностях не появились, убедился корреспондент РБК.

Представитель LBL отказался комментировать причины отказа от трансляции обращения. По словам источника, близкого к рекламной компании, показ обращения президента на медиафасадах LBL «утром в среду отменил заказчик, сославшись на технические причины». Как рассказывала РБК замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, в Москве размещение было организовано по квоте социальной рекламы.

Кто выступал фактическим заказчиком размещения, в компании не раскрывают. Ранее представитель ОНФ объяснял РБК, что глава столичного исполкома организации написал письмо в департамент рекламы мэрии с просьбой предоставить площади в городе и экраны в метро по квоте социальной рекламы.

На момент публикации материала в ОНФ не прокомментировали причины отказа от трансляции на рекламных конструкциях LBL.