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Технологии и медиа ,  
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Трансляцию послания Путина не удалось провести на главных фасадах Москвы

Ранее заявленную информационную поддержку обращения президента к Федеральному собранию на центральных медиафасадах Москвы отменили. Обращение планировалось показать на гостинице «Космос», Центральном Телеграфе и Новом Арбате
Фото: Maer Group

Инициированная Общероссийским народным фронтом (ОНФ) информационная поддержка обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию, которое прошло в среду, 15 января, в полном объеме не состоялась. Накануне стало известно о том, что «видеоролики и изображения с цитатами президента» должны были транслироваться на медиафасадах Москвы — в частности, размещение планировалось на видеопанелях рекламной компании LBL — на здании гостиницы «Космос», Центральном Телеграфе, кинотеатре «Октябрь» и «Доме книги» на Новом Арбате, ТЦ «Ереван-Плаза». Но ни в какой форме послание на этих рекламных поверхностях не появились, убедился корреспондент РБК.

Представитель LBL отказался комментировать причины отказа от трансляции обращения. По словам источника, близкого к рекламной компании, показ обращения президента на медиафасадах LBL «утром в среду отменил заказчик, сославшись на технические причины». Как рассказывала РБК замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, в Москве размещение было организовано по квоте социальной рекламы.

Фото: Maer Group

Кто выступал фактическим заказчиком размещения, в компании не раскрывают. Ранее представитель ОНФ объяснял РБК, что глава столичного исполкома организации написал письмо в департамент рекламы мэрии с просьбой предоставить площади в городе и экраны в метро по квоте социальной рекламы.

На момент публикации материала в ОНФ не прокомментировали причины отказа от трансляции на рекламных конструкциях LBL.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
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При этом за 1,5 часа до начала трансляции послания на сайте ОНФ появилась информация о том, что рекламная компания Maer Group, также владеющая рекламными конструкциями в России, «подключилась к инициативе ОНФ». По словам гендиректора Maer Group Константина Майора, которые приводились в сообщении, с помощью демонстрации ключевых тезисов на крупных медиафасадах будет достигнут эффект активного вовлечения зрителя в происходящее событие: «Выступление президента сегодня можно будет постоянно слушать по радио и видеть главные тезисы выступления на многочисленных экранах». Все медиафасады, по данным самой Maer Group, установлены в местах с максимальным трафиком, общее количество увидевших кадры выступления президента превысит 10 млн человек в сутки. Согласно отчетным материалам, предоставленных самим рекламным оператором, в Москве для трансляции послания президента были задействованы медиафасады на Ярославском и Варшавском шоссе, Ленинском проспекте.

Основные тезисы послания — в формате основных цитат из выступления президента — планировалось также транслировать на видеоэкранах в столичном метрополитене. Но уже после начала обращения президента пресс-служба холдинга «Москва Медиа», который размещает адаптированный беззвучный контент «Москвы 24» на мониторах в вагонах столичного метро, сообщила РБК, что ранее запланированного и анонсированного проекта по специальному размещению на мониторах цитат из послания президента Путина не будет. О выступлении президента сообщат в рамках обычных сюжетов канала «Москва 24», добавили в пресс-службе. Кто отменил спецпроект и почему, в пресс-службе «Москва Медиа» не сообщили.

Авторы: Елизавета Ефимович, Сергей Соболев
Теги: Москва, Послание президента Федеральному собранию
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