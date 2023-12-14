 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Технологии и медиа ,  
0 

Ozon запустит «Uber» для водителей фур

Ozon запустит сервис для грузоперевозчиков, работающий по модели Uber
Ozon запустит платформу для поиска грузоперевозчиков, которая будет работать по принципу Uber. В компании рассчитывают, что она позволит удвоить число перевозок заказов в 2024-м и сэкономить в условиях роста комиссий за эту услугу
Ozon OZON ₽2 617 +1,99% Купить
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Ozon запустит онлайн-платформу «Вози Ozon» для поиска заказов на грузоперевозки по России и СНГ. Об этом РБК рассказал представитель компании. Новый сервис будет работать по принципу Uber, то есть по модели быстрых сделок. «Ozon размещает заказы на перевозку на собственной торговой платформе и указывает их стартовую стоимость на основе исторических данных и текущей рыночной оценки. Частные водители большегрузов и транспортные компании предлагают свою цену — победителем становится партнер, предложивший лучшие условия на аукционе», — сообщил представитель Ozon.

Одна из главных причин запуска нового сервиса — желание маркетплейса сократить расходы на комиссию транспортных экспедиторов. В октябре «Коммерсантъ» писал, что ставки на грузоперевозки за год выросли на 41,1%. По итогам трех кварталов количество заявок на автомобильные грузоперевозки увеличилось на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, приводило издание данные биржи грузоперевозок ATI.SU, а в отдельных регионах был зафиксирован кратный рост. При этом сегмент доставки в маркетплейсы за тот же период вырос вдвое, а число невыполненных заказов на перевозку по отношению к размещенным кратно увеличилось из-за дефицита водителей, транспорта и техники.

Аналитики назвали сроки восстановления рынка грузоперевозок
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В Ozon подтвердили двузначные темпы роста стоимости услуг перевозок и в числе главных причин назвали возросшие затраты на амортизацию транспортных средств, оплату труда водителей и обслуживание лизинговых контрактов.

В этом году Ozon разместил более 900 тыс. заказов на магистральные перевозки. Сейчас с маркетплейсом сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов. По оценке компании, новый сервис позволит увеличить их количество вдвое, закрыть новой платформой 50% потребностей в перевозках до конца 2024 года и отказаться от комиссий транспортных экспедиторов на сумму 500 млн руб. за счет сокращения затрат на логистику, привлечение и подключение водителей к работе. За девять месяцев этого года Ozon доставил 639 млн заказов — в 2,2 раза больше прошлогодних значений.

Поможет ли сервис решить проблему

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что подобные платформы «обеспечивают наиболее высокую эффективность с точки зрения взаимодействия с широким пулом участников рынка перевозок». По его мнению, платформа дает возможность быстрого масштабирования и без ее запуска для Ozon будет сложно удвоить количество задействованных водителей. «Мы видим очень быстрый рост ставок на грузоперевозки, у которого несколько причин. Это и рост амортизационных затрат, и высокая ключевая ставка, которая сказывается на стоимости лизинговых обязательств, и оплата труда водителей, связанная с дефицитом кадров. В то же время рост онлайн-торговли формирует серьезные логистические вызовы», — рассуждает Бурмистров. По его словам, тот игрок, чьи технологии позволят взаимодействовать и с крупными перевозчиками, и с индивидуальными, получит преимущество.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Дело против Ozon из-за недоставленной пачки чая закончилось мировой
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Ozon говорят, что не видят превышения спроса на услуги магистральных грузоперевозок над предложением, и объяснили привлекательность отрасли тем, что она не консолидирована вокруг одного или нескольких игроков, которые занимают большую долю рынка. Но у президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Александра Митюкова другое мнение: спрос на грузоперевозки в этом году существенно превышал предложение, рост тарифов составлял 35% и выше по сравнению с прошлым годом. Он подчеркнул, что рост рынка электронной коммерции существенно опережает предложения грузоперевозчиков. «В ситуации кадрового дефицита и роста стоимости грузоперевозок сохранение баланса экосистем маркетплейсов, являющихся крупнейшими заказчиками услуг транспортировки, является необходимым условием развития всего сектора грузоперевозок для электронной торговли», — указал Митюков. Развитие платформы Ozon, по его мнению, будет зависеть от выгодности условий оплаты, удобства и скорости процесса от заявки до доставки заказа, а также от уровня требований компании к перевозчикам.

Глава ассоциации оговаривается, что маркетплейсу все равно придется столкнуться с большой конкуренцией с учетом постоянно растущего спроса на грузоперевозки. Он напомнил, что аналогичные сервисы в стране уже есть: ATI.SU, Trans.ru, «Везёт всем» и др. «Площадке Ozon в борьбе за долю рынка будет необходимо обеспечивать конкурентные условия, что может привести к разбалансировке ситуации на рынке, усилению внутриотраслевой конкуренции за перевозчиков и, как следствие, к дальнейшему повышению издержек компаний. Это приведет к увеличению стоимости товаров, грузов для конечных потребителей, сокращению инвестиций компаний в инфраструктуру, автопарки, новые форматы транспортной логистики и проекты», — рассуждает Митюков.

В Ozon увидели риск роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

В пресс-службе Wildberries отметили, что комиссия за грузоперевозки в среднем за год выросла на 25%. Компания тестирует подобный сервис поиска заказов и ведет переговоры с транспортными площадками, сообщил ее представитель. По его словам, подорожание услуг грузоперевозчиков вынуждает маркетплейс постоянно искать новых партнеров с более низкой комиссией и менять маршруты доставки. «В условиях роста ставок мы постоянно проводим оптимизацию, адаптируем магистраль, разрабатываем больше маршрутов в сторону вместо кругорейсов. За счет большой конкуренции перевозчиков мы постоянно привлекаем новых контрагентов, которые могут работать по более низким ставкам со своим транспортом, тем самым стараемся сдерживать рост цен», — сообщил представитель Wildberries.

Представители «Яндекс.Маркета» и «Мегамаркета» отказались от комментариев.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков
Ozon маркетплейс грузоперевозки транспорт

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В Ozon увидели риск роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах
Технологии и медиа
Из-за санкций сроки поставки автозапчастей в Россию выросли до 1,5 лет
Бизнес
В России резко подорожали грузовые автоперевозки
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
Скрывшегося организатора хищения ₽153 млн у ФСБ и объявили в розыск Политика, 07:36
Российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран Технологии и медиа, 07:30
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 07:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:18
Ozon запустит «Uber» для водителей фур Технологии и медиа, 07:00
В Калужской области сбили дрон Политика, 06:56
Рамасвами призвал пообещать России, что Украина не войдет в НАТО Политика, 06:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минобороны заявило об отражении атаки девяти дронов Политика, 06:48
В ЕК допустили, что договорятся о €50 млрд для Киева вопреки Венгрии Политика, 06:23
Сенат США поддержал проект оборонного бюджета на рекордные $886 млрд Политика, 05:50
В Польше собрали $18,3 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата Общество, 04:58
WP узнала о реакции Милли на просьбу Залужного передать Киеву F-16 Политика, 04:53
Байден счел голосование по импичменту «политическим трюком» Политика, 04:49
Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву беспилотников Политика, 03:44