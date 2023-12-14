Ozon запустит «Uber» для водителей фур

Ozon запустит платформу для поиска грузоперевозчиков, которая будет работать по принципу Uber. В компании рассчитывают, что она позволит удвоить число перевозок заказов в 2024-м и сэкономить в условиях роста комиссий за эту услугу

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Ozon запустит онлайн-платформу «Вози Ozon» для поиска заказов на грузоперевозки по России и СНГ. Об этом РБК рассказал представитель компании. Новый сервис будет работать по принципу Uber, то есть по модели быстрых сделок. «Ozon размещает заказы на перевозку на собственной торговой платформе и указывает их стартовую стоимость на основе исторических данных и текущей рыночной оценки. Частные водители большегрузов и транспортные компании предлагают свою цену — победителем становится партнер, предложивший лучшие условия на аукционе», — сообщил представитель Ozon.

Одна из главных причин запуска нового сервиса — желание маркетплейса сократить расходы на комиссию транспортных экспедиторов. В октябре «Коммерсантъ» писал, что ставки на грузоперевозки за год выросли на 41,1%. По итогам трех кварталов количество заявок на автомобильные грузоперевозки увеличилось на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, приводило издание данные биржи грузоперевозок ATI.SU, а в отдельных регионах был зафиксирован кратный рост. При этом сегмент доставки в маркетплейсы за тот же период вырос вдвое, а число невыполненных заказов на перевозку по отношению к размещенным кратно увеличилось из-за дефицита водителей, транспорта и техники.

В Ozon подтвердили двузначные темпы роста стоимости услуг перевозок и в числе главных причин назвали возросшие затраты на амортизацию транспортных средств, оплату труда водителей и обслуживание лизинговых контрактов.

В этом году Ozon разместил более 900 тыс. заказов на магистральные перевозки. Сейчас с маркетплейсом сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов. По оценке компании, новый сервис позволит увеличить их количество вдвое, закрыть новой платформой 50% потребностей в перевозках до конца 2024 года и отказаться от комиссий транспортных экспедиторов на сумму 500 млн руб. за счет сокращения затрат на логистику, привлечение и подключение водителей к работе. За девять месяцев этого года Ozon доставил 639 млн заказов — в 2,2 раза больше прошлогодних значений.

Поможет ли сервис решить проблему

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что подобные платформы «обеспечивают наиболее высокую эффективность с точки зрения взаимодействия с широким пулом участников рынка перевозок». По его мнению, платформа дает возможность быстрого масштабирования и без ее запуска для Ozon будет сложно удвоить количество задействованных водителей. «Мы видим очень быстрый рост ставок на грузоперевозки, у которого несколько причин. Это и рост амортизационных затрат, и высокая ключевая ставка, которая сказывается на стоимости лизинговых обязательств, и оплата труда водителей, связанная с дефицитом кадров. В то же время рост онлайн-торговли формирует серьезные логистические вызовы», — рассуждает Бурмистров. По его словам, тот игрок, чьи технологии позволят взаимодействовать и с крупными перевозчиками, и с индивидуальными, получит преимущество.

В Ozon говорят, что не видят превышения спроса на услуги магистральных грузоперевозок над предложением, и объяснили привлекательность отрасли тем, что она не консолидирована вокруг одного или нескольких игроков, которые занимают большую долю рынка. Но у президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Александра Митюкова другое мнение: спрос на грузоперевозки в этом году существенно превышал предложение, рост тарифов составлял 35% и выше по сравнению с прошлым годом. Он подчеркнул, что рост рынка электронной коммерции существенно опережает предложения грузоперевозчиков. «В ситуации кадрового дефицита и роста стоимости грузоперевозок сохранение баланса экосистем маркетплейсов, являющихся крупнейшими заказчиками услуг транспортировки, является необходимым условием развития всего сектора грузоперевозок для электронной торговли», — указал Митюков. Развитие платформы Ozon, по его мнению, будет зависеть от выгодности условий оплаты, удобства и скорости процесса от заявки до доставки заказа, а также от уровня требований компании к перевозчикам.

Глава ассоциации оговаривается, что маркетплейсу все равно придется столкнуться с большой конкуренцией с учетом постоянно растущего спроса на грузоперевозки. Он напомнил, что аналогичные сервисы в стране уже есть: ATI.SU, Trans.ru, «Везёт всем» и др. «Площадке Ozon в борьбе за долю рынка будет необходимо обеспечивать конкурентные условия, что может привести к разбалансировке ситуации на рынке, усилению внутриотраслевой конкуренции за перевозчиков и, как следствие, к дальнейшему повышению издержек компаний. Это приведет к увеличению стоимости товаров, грузов для конечных потребителей, сокращению инвестиций компаний в инфраструктуру, автопарки, новые форматы транспортной логистики и проекты», — рассуждает Митюков.

В пресс-службе Wildberries отметили, что комиссия за грузоперевозки в среднем за год выросла на 25%. Компания тестирует подобный сервис поиска заказов и ведет переговоры с транспортными площадками, сообщил ее представитель. По его словам, подорожание услуг грузоперевозчиков вынуждает маркетплейс постоянно искать новых партнеров с более низкой комиссией и менять маршруты доставки. «В условиях роста ставок мы постоянно проводим оптимизацию, адаптируем магистраль, разрабатываем больше маршрутов в сторону вместо кругорейсов. За счет большой конкуренции перевозчиков мы постоянно привлекаем новых контрагентов, которые могут работать по более низким ставкам со своим транспортом, тем самым стараемся сдерживать рост цен», — сообщил представитель Wildberries.

Представители «Яндекс.Маркета» и «Мегамаркета» отказались от комментариев.