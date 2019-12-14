Украинские пограничники отказались пустить в страну журналистку НТВ

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Стамбула прибыла журналистка, работающая на одном из российских телеканалов. Она заявила пограничникам, что не была на «временно оккупированных территориях», однако власти Украины установили, что она ездила в Крым.

В итоге погранслужба отказала ей во въезде в страну и запретила посещать Украину на протяжении трех лет.

Имя россиянки не приводится. Телекомпания НТВ сообщила, что речь идет о ее корреспонденте Александре Тонких. НТВ также передает, что за день до этого во въезде отказали другому сотруднику компании — корреспонденту Сергею Савину.

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