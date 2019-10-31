Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов

В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Когда в число экспертов входили предправления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, продюсер киностудии Николай Маковский и шеф-редактор Сергей Капков, «Союзмультфильм» был крупнейшим получателем господдержки среди производителей анимационных фильмов, отмечает ведомство. С 2016 по 2018 год Минкультуры заключило с киностудией 37 соглашений на сумму 230 млн руб.

Согласно положению об экспертных советах, конфликт интересов недопустим, однако из-за отсутствия в министерстве документов, подтверждающих итоги отбора заявок, узнать, оценивали ли члены экспертного совета собственные проекты, невозможно, констатирует Счетная палата.

Представители студии тогда не принимали участия в голосовании, сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

Возможный конфликт интересов уже учитывается как Министерством культуры, так и Фондом кино, утверждает член экспертного совета фонда режиссер Владимир Хотиненко. По его словам, в бланке голосования есть специальная графа о конфликте интересов, которую должны заполнить члены экспертного совета. Правила голосования он называет достаточно жесткими, но отмечает, что существующая система субъективна.

Результаты голосования не хранятся

Требования хранить результаты голосований ни Минкультуры, ни Фондом кино не утверждены, указывает Счетная палата. Голосование может происходить без использования бланков: индивидуально в устной форме, по телефону и другими способами.

Министерство также не подтвердило, что эксперты вообще были ознакомлены с заявками, поскольку эта процедура не регламентируется, указано в отчете. «Существуют риски, что члены экспертных советов не обладали достаточной информацией о проектах, в отношении которых они проголосовали», — резюмируют аудиторы.

Голосование экспертов проходит тайно, поэтому листы голосования не подписываются, сохранение этих листов с оценками заявок действительно не предусмотрено, отвечает пресс-служба Минкультуры. Однако в случае возможного конфликта интересов эксперт должен подписать свой лист, чтобы избежать голосования за «свои» проекты. Законодательно не закреплено, что члены экспертного совета не имеют права выставлять свои заявки на конкурс, отметил представитель Минкультуры.

Результаты голосования совета подлежат обязательному хранению, а эксперты, заинтересованные в поддержке того или иного кинопроекта, не принимают участия в голосовании, уверяет заместитель исполнительного директора Фонда кино Александр Иконников. Он также сказал, что в 2020 году планируются доработка и уточнение регламентных актов фонда, в том числе постановления о деятельности экспертного совета.

Помогут ли критерии Члены экспертного совета Фонда кино уже пытались создать систему из десяти критериев для голосования, рассказывает гендиректор исследовательской компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов. Но выяснилось, что «дифференцированная оценка сильно искажает общую картину и балл получается не такой, как если бы весь проект оценивали в целом». Дело в том, что творческие работы индивидуальны и количественно их оценить практически невозможно, пояснил Иванов.

Предыдущие провалы не учитываются

Эксперты при отборе проектов не учитывают такие ключевые критерии, как успешность предыдущих работ заявителя в прокате, а также рейтинги телеканалов в момент показа фильма, констатировала Счетная палата. Например, вторая часть истории про Урфина Джюса кинокомпании СТВ получила от Фонда кино 200 млн руб. безвозвратной субсидии, хотя «Урфин Джюс и деревянные солдаты» провалился в прокате, собрав 207 млн руб. при бюджете 344,9 млн. Подобный механизм поддержки может в дальнейшем привести к тому, что зрительский интерес не будет иметь значения для рынка кинопроизводства, опасаются проверяющие.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» действительно не имел успеха в прокате, признает руководитель СТВ Сергей Сельянов. Однако вторую часть начали делать, когда провала первой никто не предполагал. Обе части, по словам Сельянова, делались одновременно: работа над картиной «Урфин Джюс возвращается» началась, когда первая серия еще не вышла в прокат, поэтому и подали заявку на получение субсидии. Продюсер также отметил, что у картин есть реальный шанс окупить себя в будущем за счет международных продаж, ТВ и онлайн-показов.

Трата субсидий не контролируется

По условиям договора получатель субсидии должен по окончании работы над проектом предоставить финансовую отчетность, в том числе реестр первичных документов, подтверждающих целевое распределение госсредств.

Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет. До 60% от сметной стоимости фильмов были направлены либо в зарегистрированные на Кипре компании, либо в российские организации со штатом ‪от одного до девяти‬ сотрудников.

Та же кинокомпания СТВ в отчете о расходовании средств на производство фильма «Конек-Горбунок» указала, что 287,2 млн руб. из выделенных 531,4 млн были переведены на счет ООО «Глобус-Фильм», у которой численность персонала составляет всего два человека, а основные средства, согласно данным базы СПАРК, не числятся.

Фирмы с небольшим штатом, о которых пишет Счетная палата, обычно являются продакшен-компаниями, которые выступают подрядчиками в производстве картин, объясняет Сельянов. По его словам, это стандартная практика. В частности, ООО «Глобус-Фильм» работало над «Коньком-Горбунком», поэтому СТВ переводила на его счет деньги, пояснил Сельянов.