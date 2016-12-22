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Facebook сообщил о давшей доступ к фото пользователей ошибке
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Facebook сообщил о давшей доступ к фото пользователей ошибке
Технологии и медиа, 18:41
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Facebook сообщил о давшей доступ к фото пользователей ошибке
Ошибка в протоколах Facebook могла привести к утечке фотографий пользователей в сторонние приложения, сообщила социальная сеть. Ошибка могла затронуть почти 7 млн человек и 1,5 тыс. приложений, в которые можно зайти через Facebook
Фото: Darren Abate / AP

Ряд сторонних приложений, вход в которые осуществлялся через Facebook Login, могли получить несанкционированный доступ к фотографиям пользователей. Сообщение об ошибке программного интерфейса приложения (API) размещено на ресурсе для разработчиков приложений для Facebook.

Ошибка была исправлена, однако из-за нее в период с 13 по 25 сентября 2018 года некоторые приложения могли получить не только фотографию профиля, но и фото, которые, например, были отправлены пользователем в Facebook Stories.

«Эта ошибка также затронула фотографии, которые пользователи загрузили в Facebook, но не опубликовали», — отмечается в сообщении соцсети.

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Если фото было загружено, но не отправлено в сеть из-за потери сигнала или из-за того, что пользователь передумал его публиковать, копия фото все равно сохраняется в Facebook. Когда пользователь решит завершить его публикацию, сохраненная копия позволит сделать это быстрее. Эти фото могли стать доступны сторонним приложениям, подчеркивает соцсеть.

Всего ошибка могла затронуть до 6,8 млн пользователей соцсети и до 1,5 тыс. приложений, созданных 876 разработчиками, подсчитали в компании.

Пользователи Facebook пожаловались на невозможность войти в аккаунт
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«Мы сожалеем, что это произошло. В начале следующей недели мы выпустим инструменты для разработчиков, которые позволят определить, каких людей, использующих их приложение, могла затронуть эта ошибка», — обещает Facebook.

Соцсеть также пообещала, что напрямую направит уведомления через Facebook тем пользователям, которых затронула ошибка. До тех пор соцсеть рекомендует проверить, к каким фотографиям получают доступ приложения, в которые пользователи заходят через Facebook.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Facebook , фотографии , ошибка , уязвимость
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