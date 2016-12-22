Пользователи Facebook пожаловались на невозможность войти в аккаунт

Соцсеть неожиданно выкинула пользователей из их аккаунтов, а зайти обратно по своему паролю они какое-то время не могли. Также сообщается о проблемах при загрузке изображений и при попытках поменять пароль

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой, затронувший в основном пользователей из Западной Европы. Это следует из данных портала Downdetector.

Согласно ресурсу, 43% пользователей пожаловались на проблемы со входом: их неожиданно выбрасывало из аккаунта, а зайти обратно они некоторое время не могли. Еще 37% столкнулись с невозможностью зайти на сайт, а 19% — с проблемами при загрузке изображений. Также есть жалобы на недоступность групп в соцсети.

Как пишет The Independent, некоторые пользователи потеряли доступ к своей учетной записи. При попытке входа им предлагают поменять пароль, воспользовавшись кодом, присланным на электронную почту, или СМС-сообщением. Однако код, который приходит пользователям, также не работает.

На карте Downdetector отмечается, что большинство жалоб поступало из Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Польши. Проблемы также затронули пользователей в Чехии, Болгарии, Румынии, Германии, Австрии, Венгрии, Швеции, Испании и других европейских странах. Сбои в работе соцсети также зафиксировали в городах России и Украины, в Ливане, Египте и Палестине.

«Сегодня некоторые люди могли испытывать трудности в доступе к Facebook. Нам известно о проблеме, и мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее», — ответил представитель Facebook на запрос РБК,

Предыдущий крупный сбой в Facebook произошел 20 ноября. Тогда неполадки затронули пользователей Восточного побережья США и таких европейских стран, как Швейцария, Финляндия, Великобритания, Австрия, Германия и другие. Сбои происходили и на Филиппинах, в Австралии, Бразилии и Аргентине. Одновременно проблемы наблюдались и в работе Instagram.