Компания Безоса отменила первый запуск ракеты New Glenn по техпричинам

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Первый тестовый запуск тяжелой ракеты New Glenn отменили по техническим причинам, сообщает американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом.

Компании понадобилось устранить проблему с подсистемой транспортного средства. Сейчас она ищет возможности для следующей попытки запуска.

Первая миссия New Glenn была запланирована на 13 января, 09:00 мск. Веб-трансляцию планировали начать за час до запуска.

Главная цель миссии — безопасный выход на орбиту, говорится на сайте компании. «Посадка ракеты-носителя с первой попытки в открытом море в Атлантическом океане является амбициозной задачей, но мы идем к ней», — сказал старший вице-президент New Glenn Джарретт Джонс 6 января.

Blue Origin объявила о разработке космической ракеты-носителя тяжелого класса New Glenn еще в 2016 году. Ракета должна выводить на орбиту как спутники, так и космические корабли с экипажем на борту. Безос планировал, что она будет готова к полету до 2020 года. Журнал Popular Mechanics отметил, что ракета Blue Origin должна стать конкурентом Falcon 9, которую производит SpaceX Маска.