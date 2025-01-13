Компания Безоса отменила первый запуск ракеты New Glenn по техпричинам
Первый тестовый запуск тяжелой ракеты New Glenn отменили по техническим причинам, сообщает американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом.
Компании понадобилось устранить проблему с подсистемой транспортного средства. Сейчас она ищет возможности для следующей попытки запуска.
Первая миссия New Glenn была запланирована на 13 января, 09:00 мск. Веб-трансляцию планировали начать за час до запуска.
Главная цель миссии — безопасный выход на орбиту, говорится на сайте компании. «Посадка ракеты-носителя с первой попытки в открытом море в Атлантическом океане является амбициозной задачей, но мы идем к ней», — сказал старший вице-президент New Glenn Джарретт Джонс 6 января.
Blue Origin объявила о разработке космической ракеты-носителя тяжелого класса New Glenn еще в 2016 году. Ракета должна выводить на орбиту как спутники, так и космические корабли с экипажем на борту. Безос планировал, что она будет готова к полету до 2020 года. Журнал Popular Mechanics отметил, что ракета Blue Origin должна стать конкурентом Falcon 9, которую производит SpaceX Маска.
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