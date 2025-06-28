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Общество ,  
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В Италии раскрыли стоимость свадьбы Безоса

Владелец Amazon Безос потратил на свадьбу с Лорен Санчес в Венеции до $56 млн

Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос потратил на свою свадьбу с телеведущей Лорен Санчес в Венеции до $56 млн, пишет Reuters.

Свадебное торжество для 200–250 гостей в итальянском городе может стоить от $47 млн до $56 млн, уточнил в разговоре с агентством глава региона Венето, в который входит Венеция, Лука Дзайя.

Министерство туризма Италии оценило экономический эффект от свадьбы в $1,12 млрд, включая рекламу, доходы от отелей и сферы обслуживания, отмечает Reuters.

Джефф Безос женился
Общество
Лорен Санчес Безос и Джефф Безос

Джефф Безос и Лорен Санчес поженились 27 июня. Праздничные торжества по случаю бракосочетания проходят в Венеции с 26 по 28 июня. По данным таблоида Page Six, пара заранее расписалась в США.

На мероприятие пригласили около 200 гостей. На свадьбу прилетели в том числе дочь президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и другие. Детали мероприятия держатся в тайне.

Организация свадьбы сопровождалась протестами местных жителей. Граждане утверждали, что миллиардер «захватил город», а проведение мероприятия плохо скажется на экологии Венеции. В связи с протестами Безос перенес свадьбу в удаленный от центра города район.

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Дарья Беспалько
Amazon Джефф Безос Венеция свадьба
Джефф Безос фото
Джефф Безос
бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
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Как Джефф Безос прибыл в Венецию перед своей свадьбой. Видео
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