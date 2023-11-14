Швейцарская компания запретила авиации в России использовать домен .aero

Домен .aero, который администрирует швейцарская компания SITA, используют российские авиаперевозчики («Победа», «Азимут») и аэропорты (Шереметьево, Сочи). Им придется переехать на другие доменные имена

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские авиакомпании и аэропорты больше не смогут использовать доменную зону .aero, поскольку ее администратор, швейцарская компания SITA, с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне, пишут «Известия» со ссылкой на источники в аэропортовом холдинге, крупной авиакомпании и организации по техобслуживанию самолетов.

Накануне, 13 ноября, скрин письма от компании Ru-Center (предоставляет услуги по регистрации доменных имен) с такой информацией опубликовал телеграм-канал Frequentflyers. В нем говорилось, что Ru-Center за свой счет продлила срок регистрации домена на год, за это время нужно будет подобрать новый. В Ru-Center «Известиям» подтвердили получение соответствующего письма от SITA и рассылку предупреждений своим клиентам, но отметили, что пока регистрация и продление доменов в зоне .aero идет штатно.

Этим доменом пользуются «Победа», «Азимут», «Икар», «Алроса», «Руслайн» и некоторые другие авиаперевозчики. Но у большинства компаний домены .ru или .com. Кроме того, .aero присутствует в адресах сайтов аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Курумоч (Самара) и др.), холдингов (оператора аэропортов «Аэродинамика», производителя вертолетов «Вертолеты России») и т.д.

Использовать домен .aero могут только члены сообщества гражданской авиации (авиакомпании, аэропорты, ассоциации, правительственные учреждения и т.д.). Был создан в 2002 году.

Источник газеты в одном из аэропортовых холдингов решение SITA назвал «самой мелкой пакостью» по сравнению с другими недружественными действиями в отношении авиации России. В «Аэродинамике» (управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара — последние два закрыты с февраля 2022-го) рассказали, что пока не получали уведомлений о приостановке регистрации домена .aero (сайты всех трех аэропортов используют его), но заранее выкупили домены в зоне .ru.