 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Швейцарская компания запретила авиации в России использовать домен .aero

Швейцарская компания SITA запретила российской авиации использовать домен .aero
Домен .aero, который администрирует швейцарская компания SITA, используют российские авиаперевозчики («Победа», «Азимут») и аэропорты (Шереметьево, Сочи). Им придется переехать на другие доменные имена
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские авиакомпании и аэропорты больше не смогут использовать доменную зону .aero, поскольку ее администратор, швейцарская компания SITA, с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне, пишут «Известия» со ссылкой на источники в аэропортовом холдинге, крупной авиакомпании и организации по техобслуживанию самолетов.

Накануне, 13 ноября, скрин письма от компании Ru-Center (предоставляет услуги по регистрации доменных имен) с такой информацией опубликовал телеграм-канал Frequentflyers. В нем говорилось, что Ru-Center за свой счет продлила срок регистрации домена на год, за это время нужно будет подобрать новый. В Ru-Center «Известиям» подтвердили получение соответствующего письма от SITA и рассылку предупреждений своим клиентам, но отметили, что пока регистрация и продление доменов в зоне .aero идет штатно.

Этим доменом пользуются «Победа», «Азимут», «Икар», «Алроса», «Руслайн» и некоторые другие авиаперевозчики. Но у большинства компаний домены .ru или .com. Кроме того, .aero присутствует в адресах сайтов аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Курумоч (Самара) и др.), холдингов (оператора аэропортов «Аэродинамика», производителя вертолетов «Вертолеты России») и т.д.

Использовать домен .aero могут только члены сообщества гражданской авиации (авиакомпании, аэропорты, ассоциации, правительственные учреждения и т.д.). Был создан в 2002 году.

Источник газеты в одном из аэропортовых холдингов решение SITA назвал «самой мелкой пакостью» по сравнению с другими недружественными действиями в отношении авиации России. В «Аэродинамике» (управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара — последние два закрыты с февраля 2022-го) рассказали, что пока не получали уведомлений о приостановке регистрации домена .aero (сайты всех трех аэропортов используют его), но заранее выкупили домены в зоне .ru.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Авиакомпании аэропорты домены
Материалы по теме
Авиакомпании попросили разрешения обмениваться списками дебоширов
Общество
Пассажиры предложили авиакомпаниям начислять бонусные мили за задержки
Общество
Авиакомпании сообщили о сбое системы бронирования
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Осень 2023: десять модных трендов для мужчин и женщин из коллекций ЦУМа Стиль, 10:37
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 10:35
Гайд по мультивыгоде: что дают пользователям комплексные подписки Тренды, 10:35
В офисе Зеленского назвали следующий год решающим в конфликте с Россией Политика, 10:34
Названы элитные новостройки Москвы — лидеры по продажам в 2023 году Недвижимость, 10:33
США проверят 100 судов из 30 стран на нарушение санкций против России Политика, 10:32
ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца Общество, 10:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как не нарваться на контрафакт при покупке автозапчастей РБК Autonews, 10:28
Василий Березуцкий покинул Россию и переехал в Испанию Спорт, 10:25
Ваш бывший супруг обанкротился. Как уберечь имущество от кредиторов Pro, 10:25
«Коммерсантъ» узнал детали идеи «приземлить» зарубежные онлайн-игры Технологии и медиа, 10:23
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 10:23
Санду заявила о $9 млн долга Молдавии перед «Газпромом» Политика, 10:22
Какие стимулы нужны промышленным территориям для эффективного развития РБК+, 10:17